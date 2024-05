Så fördelades apanaget – hen fick inte en enda krona

Kungafamiljens årsredovisning har publicerats. Nyheter24 har tittat närmare på den för att se vilka medlemmar som tjänade mest under det föregående året – och vilka som tjänade minst.

Under gårdagen firades inte bara valborgsmässoafton utan även kung Carl XVI Gustafs födelsedag. Kungens 78-årsdag firades med militärmusik och blommor vid Stockholms slott. Och kungen har anledning att fira – han och drottning Silvia fick mer pengar under år 2023 än vad de fick under 2022.

Kung Carl Gustaf och prins Gabriel vid firandet av kungens födelsedag. Foto: Samuel Steén/TT.

Så mycket fick kungafamiljen under år 2023

Det rör sig om 334 000 kronor mer till kungaparet, enligt Kungliga Hovstaternas verksamhetsberättelse. 2023 delade kungen och drottningen på hela 8 486 000 kronor.

Under 2023 bjöd kungaparet 3 400 gäster till Stockholms slott och kronprinsessparet bjöd cirka 500, något som räknas in i den mån kungafamiljen representerat Sverige.

Vad gäller övriga familjemedlemmar kan även de vara nöjda med en höjning från föregående året. 2022 delade kronprinsessan Victoria och prins Daniel på 4 586 000 kronor. 2023 blev den summan 4 774 000 kronor.

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia fick 46 000 kronor mer 2023 än vd de fick 2022. Totalsumman till paret landade på 1 167 000 kronor, enligt årsredovisningen.

Hon fick inte en enda krona av apanaget

Men en av familjemedlemmar fick ingenting av apanaget: Prinsessan Madeleine.

Prinsessan Madeleine är bosatt i USA. Foto: Magnus Lejhall/TT.

Anledningen? Hon representerar inte Sverige i lika stor utsträckning som resten av kungafamiljen. Under 2023 befann hon sig i USA där hon även är bosatt i dag. Prinsessan har dock rätt till ersättning om hon genomför en officiell programpunkt på uppdrag av kungen.