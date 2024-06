Student? Här kan du spara 1 997 kronor – i månaden

Nätbanken Sambla har gjort en sammanställning vad gäller den dyraste respektive billigaste staden för studenter.

Även om studielånet och studiebidraget från CSN är lika högt i alla delar av landet så är omkostnaderna absolut inte. Istället skiljer sig priset med tusenlappar mellan städerna.

Högsta i hyran i Stockholm

Hyran är högst i Stockholm, och det gör också staden till den dyraste att plugga i eftersom det är en i särklass dyraste utgiften under en studentmånad. Men andra utgifter är både dyrare och billigare i andra städer runtom i Stockholm.

En student i Stockholm måste göra av med 9 200 kronor i månaden enligt nätbankens uträkning.

– Vår uträkning exkluderar ju visserligen saker som försäkringar, kläder och nöjen men visar ändå på vilka stora skillnader det kan göra i plånboken beroende på var du bosätter dig, säger Marcus Sätherström på Sambla i ett pressmeddelande.

I uträkningen hamnar boendet i Stockholm, som utgår från att studenten bor i etta med stadens snitthyra, på 6030 kronor i månaden.

Billigaste studentstaden

Den lägsta hyran får man i Umeå, med en snitthyra på 3 769 kronor.

Men den totalt lägsta kostnaden har faktiskt studenter i Linköping. I Linköping ligger förvisso hyran på 4 480 kronor, nästan en tusenlapp högre än i Umeå. Men eftersom andra omkostnader är så pass låga i staden kommer studenter undan med 7 196 kronor i månaden. Det är drygt en hundralapp billigare än i Umeå och hela två tusen kronor billigare än huvudstaden.

Det gör att man kan komma undan 1 997 kronor billigare i Linköping jämfört med Stockholm. Varje månad.

– Det kanske inte är det som avgör var man väljer att plugga, men visst kan det ekonomiska vara en faktor att ha i åtanke. Vissa vill ju till exempel se till att försöka spara pengar även under studietiden och visst underlättar det då om man kan få betydligt lägre månadsutgifter, säger Marcus Sätherström.



Billigaste studentölen

Även studentölen skiljer sig stort i pris. Dyrast är ett glas öl i Sundsvall, där det kostar 59 kronor. Runt 40 kronor är vanligast, men billigast kommer man undan i Umeå och Uppsala där ölen kostar 29 kronor glaset.

Tabell: Sambla

Så här har man räknat:

Boende – snitthyra för ett 1-rums studentboende

Kollektivtrafik – månadskort, studentpris om tillgängligt

Livsmedel – en genomsnittlig matkasse i stadens billigaste butik. Per månad har vi räknat med 2 stycken

Lunch – en dagens lunch på campus eller motsvarande. Per månad har vi räknat med 2 luncher per vecka

Gym – månadskostnad för gym kopplat till lärosätet

Öl – en standardöl hos studentkårens pub, eller motsvarande. Per månad har vi räknat med 2 i veckan.

