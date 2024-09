ZDet var år 2009 som "Draknästet", som är baserat på som är baserat på det japanska programformatet "Dragon's Den", först såg dagens ljus.

Då sändes programmet på SVT2 under ledning av Ebba Blitz, för att sedan flytta över till TV8 efter två år. Där leddes programmet, som bara sändes under en säsong på kanalen, av Patrick Grimlund, som senare blev expert i "Lyxfällan".

År 2021 återuppstod programmet igen i SVT och det var återigen dags för spända entreprenörer att pitcha in sina affärsidéer inför några av Sveriges främsta företagare och riskkapitalister.

Juryn i "Draknästet" 2024. Foto: SVT

Under årens gång har en rad framstående namn tagit plats i "Draknästet"-juryn, däribland Zettle-grundaren Jacob De Geer och Collector-toppen Lena Apler.

Numera utgörs juryn av Storytel-grundaren Jonas Tellander, Jurek-ägaren Shervin Razani, techentreprenören Hellen Wohlin Lidgard och Wellstreet-vd:n Evelina Anttila.

Richard Båge är gästdrake i "Draknästet"

Varje vecka får dessutom de ordinarie drakarna besök av en "gästdrake" och under höstsäsongen 2024 är det ett välbekant ansikte som dyker upp i det fjärde avsnittet.

Det är nämligen ingen mindre än serieentreprenören och investeraren Richard Båge, som själv tidigare suttit i "Draknästet"-juryn under de två första säsongerna, som kliver in i studion. Han har varit med och grundat både Insplanet och Mediaplanet.

Richard Båge. Foto: SVT

Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur hur det ser ut på lönefronten för de ordinarie drakarna. Men hur står det egentligen till med Båges bolagsengagemang och finanser?

Richard Båge är aktiv i flera bolag

Inte helt oväntat är Richard Båge aktiv inom ett helt gäng bolag. Han sitter till exempel som suppleant i "Sturehof Aktiebolag", som ligger bakom den anrika Stockholmskrogen Sturehof, och i "Euroflorist 2.0 Holding AB" som är bolaget bakom blombudstjänsten Euroflorist.

I "Båge & Söner AB", som ska producera och handla med bland annat klockor, smycken och inredning, är entreprenören styrelseordförande. På vd-posten i bolaget, som redovisade en omsättning och vinst på 5,6 respektive 1,7 miljoner kronor i december 2023, sitter hustrun Louise Båge.

Richard Båge är suppleant i bolaget bakom Sturehof. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Vidare är Båge styrelseledamot i investeringsbolaget "Never Eat Alone Advisor AB" som är moderbolaget i en koncern med ytterligare ett bolag. Där redovisade man, i maj 2024, en omsättning på 14,8 miljoner och en vinst på 4,4 miljoner kronor.



Han är dessutom ledamot i "Never Eat Alone Invest I AB" och "Never Eat Alone Invest II AB", vilka i december 2023 redovisade tillgångar på 96,3 respektive 345,1 miljoner kronor.

Richard Båges lön – så mycket tjänar han

Hur står det då till på lönefronten för Richard Båge? Enligt handlingar från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av hade entreprenören en fastställd förvärvsinkomst på 6 512 300 kronor under 2022, vilket är de senaste uppgifterna som finns att tillgå.

Det gav Båge en månatlig snittlön på över 542 000 kronor. Men det slutar inte där. Samma år hade han ett överskott av kapital på hela 12 525 631 kronor.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Richard Båge bor på Strandvägen i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

För några år sedan pekades Båge ut av Expressen som en av de åtta rikaste personer som bodde på förnäma Strandvägen i Stockholm. Där huserar han på över 316 kvadratmeter, fördelade på åtta rum. Baserat på adress, storlek och vad liknande bostäder sålts för i området värderar Hitta.se lägenheten till omkring 42,5 miljoner kronor.

