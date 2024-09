Lovisa har fyra döttrar, och bor med två av dem på heltid, i en tvåa på 38 kvadrat i Heby. Samtidigt beskriver hon sin ekonomi som kaos, och att hon har tappat kontrollen totalt.

Lovisa fick sitt första barn när hon var 18 år gammal. Foto: Lyxfällan/TV3/Viaplay

När Lovisa var 18 år och fortfarande bodde hemma så fick hon sitt första barn, och förklarar att hon har prioriterat annat istället för att betala räkningarna. Några år senare träffade hon Jonas, och paret fick en dotter tillsammans. Men det visade sig snart att dottern My hade en allvarlig sjukdom som gjorde att hon var väldigt känslig mot infektioner.

My föddes med en allvarlig sjukdom. Foto: Lyxfällan/TV3/Viaplay

Lovisas liv raserades när dottern dog

Med ett sjukt barn bortprioriteras tankar på ekonomin, och de glömde sjukhusräkningar. Samtidigt hade paret en hög hyra och Jonas blev arbetslös, något som gjorde att räkningarna bara växte och växte.

Plötsligt en dag blev My, som innan dess hade repat sig, hastigt sjuk och fick åka in till akuten. Men Mys liv gick inte att rädda. Nu är det tre år sedan My gick bort, och Lovisa och Jonas har fått ännu en dotter. Paret har i dag separerat, men har fortfarande en nära relation.

Lovisa och Jonas har i dag separerat. Foto: Lyxfällan/TV3/Viaplay

Lovisa har inga lån, men har suttit hos Kronofogden sedan hon var 18 år gammal. Nu behöver hon akut hjälp, och Magnus Hedberg och Lyxfällan besöker henne därför i Heby för att reda ut kaoset.

– Innan jag träffade Jonas när jag var 25 så visste jag inte ens vad ett OCR-nummer var, förklarar Lovisa.

Magnus Hedberg hjälper Lovisa med ekonomin. Foto: Lyxfällan/TV3/Viaplay

Lovisa i Lyxfällan går back 10 700

När Magnus Hedberg tar fram budgettavlan står det klart att Lovisas ekonomi är allt annat än bra. Övrigt-kategorin består av kasinospel, cigaretter, shopping och väldigt många Swish-betalningar, något som landar på 10 500 varje månad. Lovisa har dessutom flera Kronofogdenärenden och en drös med inkassoskulder som varje månad kostar henne 8 200 kronor. Med en snittinkomst på 21 500 så innebär det att Lovisa går back 10 700 kronor varje månad.

Lovisa går back 10 700 kronor varje månad. Foto: Lyxfällan/TV3/Viaplay

Lovisas totala skuld ligger på 260 000 kronor. Foto: Lyxfällan/TV3/Viaplay

Lovisas totala skuld ligger på svindlande 261 000, något som förvånar henne rejält.

– Det var jättejobbigt att se den totala skulden. Det var extremt jobbigt, eftersom det var så himla mycket mer än jag själv hade gissat. Hur fan ska jag klara det?, säger Lovisa.

"Det känns jättebra att hjälpa mamma med ekonomin"

Nu måste Lovisa få in pengar fort. Den mest brådskande skulden hos Kronofogden ligger på 12 600, och är prio ett att släcka. Lovisa lyckas skramla ihop en hel del möbler, leksaker, verktyg och teknikprylar. Men för att få ihop det allra sista tvingas Lovisa fråga sin dotter Michelle om hon kan tänka sig släppa iväg sina två gitarrer, något som hon går med på att göra.

Lovisa och hennes dotter Michelle. Foto: Lyxfällan/TV3/Viaplay

Michelle går med på att sälja sina gitarrer. Foto: Lyxfällan/TV3/Viaplay

– Det känns jättebra att kunna hjälpa min mamma med ekonomin. Jag är lite ledsen, men det är fortfarande nödvändigt. Jag ska också vara helt ärlig med att jag inte använder gitarrerna jätteofta, säger Michelle.

