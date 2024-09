Lyxfällan-Magdalena: Så sparar du 20 000 till nästa semester

Året var 2006 när "Lyxfällan" sändes för första gången i TV3. Under ledning av ekonomerna Charlie Söderberg och Mathias Andersson, fick svenskar som i ekonomisk knipa hjälp med att råda bot på skuldberg och överkonsumtion.

I sex säsonger var det Söderberg och Andersson som var programledare. År 2010 tackade duon – som hade ett uppehåll på två säsonger då Elisabeth Fogelström och Lasse Hellström klev in som experter – för sig. Deras sista avsnitt lockade hela 999 000 tittare.

– Det har varit fantastiskt kul. Jag är mycket stolt över att ha fått vara ”Lyxfällan”-Charlie. Men var sak har sin tid och det hjälper vare sig oss, TV 3 eller Sveriges ekonomi att vi mosar in oss och blir ”Lyxfällan”-gubbarna, berättade Söderberg för Aftonbladet efter avhoppet.

Charlie Söderberg och Mathias Andersson. Foto: Bertil Ericson/TT

Magnus Hedberg ledde "Lyxfällan" med Patrick Grimlund

Det blev därefter Magnus Hedberg och Patrick Grimlund som, mellan den nionde och tjugotredje säsongen, hjälpte "Lyxfällan"-deltagarna. I januari 2023 gick Grimlund, som lämnade programmet redan 2017, bort i samband med en bilolycka.

"Patrick, min radarpartner och vän. Är fortfarande i total chock och fullständigt förkrossad över att du inte finns kvar hos oss längre. Så brutalt overkligt och helt omöjligt att ta in", skrev Hedberg i ett inlägg på Instagram då.

Patrick Grimlund och Magnus Hedberg jobbade ihop i "Lyxfällan" under flera år. Foto: Janerik Henriksson/TT

Patrick Grimlund gick bort i samband med en bilolycka år 2023. Foto: Erik Simander/TT

Magdalena Kowalczyk är expert sedan 2018

Magnus Hedberg, som fortsatt är en av programledarna i "Lyxfällan", har under de senaste åren fått sällskap av bland andra Frida Boisen och Patrik Wincent, men har sedan 2018 haft Magdalena Kowalczyk vid sin sida och tillsammans utgör de i dag expertduon.

För Nyheter24 har Kowalczyk tidigare berättat om hur man ska tänka och agera om man, under sommaren, spräckt sin budget eller tagit lån för att ha råd med alla semesternöjen samt vilka beteenden man ska akta sig för under hösten.

Magdalena Kowalczyk. Foto: Magnus Lejhall/TT

Men låt säga att man skött sin ekonomi under semestern och redan nu vill få ihop en buffert på 20 000 kronor inför kommande ledighet eller höst. Hur ska man då bära sig åt? Nyheter24 frågade Kowalczyk just det och hon ger ett tydligt råd:

– Att spara ihop till en semesterkassa på förhand är en svinbra idé. Det enklaste man kan göra för sig själv är att ställa in ett autogiro in på ett sparande direkt när lönen kommer, överför pengarna in till sparandet samtidigt som räkningarna betalas så riskerar de inte att gå åt till annat.

