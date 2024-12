Elpriserna rasar imorgon

Snittpriset under lördagsdygnet i såväl elområde 3 och 4 (södra halvan av landet) faller till 23 respektive 29 öre per kWh, ned från uppemot 1,50 under fredagen och över tre kronor på torsdagen. I Norrland ligger priset i det närmaste stilla på 14-15 öre.

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu

Mindre elförbrukning när det är helg, mildare väder och mer elproduktion från vindkraften är de huvudsakliga förklaringarna.

Ovanpå börspriset tillkommer elskatt, moms och elnätsavgift på över en krona per kilowattimme.

LÄS MER:



Klockslaget du ska köra diskmaskinen – för billigast el

Uppmaningen till dig: Se över ditt elavtal nu



De betalar 11 000 kronor mer för el – är du en av dem?