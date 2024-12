De betalar 11 000 kronor mer för el – är du en av dem?

Att elpriserna rusar är inget nytt. De senaste åren har det varit synonymt med vintern och kylan.

Onsdagen den 11 december steg priserna på el i Svealand och Götaland till skyhöga nivåer, likt de under energikrisen 2022.

– Sjuttio procent av industrins energianvändning är i södra Sverige. Så det får ju en stark påverkan på konkurrenskraften för industrin, sa då Johan Bruce, energiansvarig på organisationen SKGS till TT.

Då kostar elen dig 11 000 kronor mer

Faktum är att många också valt att ta höjd för stigande elpriser under vintern 2024. Elhandelsbolaget Tibber redogör nu för att närmare en halv miljon svenskar har tecknat fasta elavtal under 2024. Men det valet har också en baksida: det kostar dem ungefär 11 000 kronor mer per år än det billigaste alternativet.

En kartläggning de genomfört, med statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, pekar dock på att de el-abonneneter som inte valt att agera, i kombination med de som valt fasta avtal, är de som betalar allra mest för sin förbrukning under året.

Tibbers kartläggning visar nämligen att ett fast elavtal medför mer än dubbelt så höga kostnader i förhållande till ett timprisavtal under perioden januari till september.

Rädd för dyr elräkning? Gör det här

De som anses vara vinnare och därmed klarat sig bäst när elpriserna rusar är de som valt just ett timprisavtal.

Närmare 700 000 hushåll i Sverige har under 2024 valt att skaffa ett sådant, vilket ger en genomsnittlig årskostnad på 7 600 kronor, jämfört med det fasta som alltså ligger på cirka 11 000 kronor.

I en skriftlig kommentar till Nyheter24 skriver Tibbers elmarknadsexpert, Joakim Stenbeck, att fler bör fundera igenom vilket avtal de har och bör skaffa.

”Elpriserna är mycket riktigt höga just i dag, men de högsta priserna är begränsade till ett par timmar. Sett över hela dagen ligger elpriset på 2,93 kr/kWh. För att hantera de skenande elpriserna bör konsumenter både fundera på vilket elavtal som passar deras förbrukningsmönster och se över möjligheter till energieffektivisering i hemmet. Exempelvis kan man sänka inomhustemperaturen, använda el vid billigare tidpunkter och investera i energieffektiva apparater för att minska sina kostnader på sikt”, skriver han.

Elmarknadsexperten Joakim Stenbeck. Foto: Pressbild Tibber.

De stora förlorarna: "Dyraste elavtalet i år"

Kylan som nu bitit sig fast på de flesta håll i landet medför att en stor skara sitter med elavtal som kan göra så att plånboken sakta men säkert ekar tom.

Enligt Stenbeck finns det tydliga förlorare som drabbas allra hårdast av de stigande elpriserna, utifrån den statistik som tagits fram från SCB.

”De som suttit på det dyraste elavtalet i år är de hushållen, cirka en halv miljon, som har tecknat fasta elavtal. Många väljer fast avtal för att känna en viss trygghet, särskilt i tider av osäkerhet, men det är viktigt att förstå att den tryggheten ofta kommer med en hög kostnad. Fasta avtal har under 2024 varit betydligt dyrare än både timpris- och rörliga avtal. För att undvika att betala mer än nödvändigt kan det vara klokt att utvärdera sitt avtal och överväga alternativ som passar hushållets energibehov och förbrukningsmönster bättre”, avslutar han med att skriva till Nyheter24.

Då kan fast elavtal vara en fördel

Ett fast elavtal kan i vissa fal vara fördelaktigt för dig. Du vet nämligen vad kostnaden kommer att bli per kilowattimme varje månad, till skillnad om du väljer ett rörligt avtal. Därför kan du, utifrån din ekonomiska förmåga, budgetera för den utgiften i förväg.

