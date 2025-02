Svensk chokladtillverkare i konkurs – 114 miljoner i förlust

Under 2024 gick flera välkända företag i konkurs, däribland whiskytillverkaren Mackmyra, skokedjan Rizzo och den kungliga hovleverantören Victoria Soap.

– Den enskilt viktigaste, som fått många företag på fall, är att det under hösten blev dags för alla de företag som beviljats uppskov med betalning av skatter och sociala avgifter under pandemiåren att nu börja betala in dessa till staten. Många av dessa företag skulle gått i konkurs långt tidigare eftersom de redan hade haft betydande ekonomiska problem, sa Karl Stjerna, vd för kreditupplysningsföretaget Syna, i ett pressmeddelande strax efter årsskiftet.



Flera konkurser i januari

I januari i år minskade antalet konkurser med 19 procent jämfört med samma period förra året, enligt siffror från kreditinformationsföretaget UC.

Det var alltjämt några klassiska och anrika företag som ansökte om konkurs, däribland de Kalixbaserade byggbolaget SA Englund, med drygt 100 år på nacken, och chokladtillverkaren Venus Choklad.

Choki AB går i konkurs – tillverkade chokladen Huski

Nu visar det sig att ännu ett bolag, som ägnat sig åt chokladtillverkning, går i graven. Choki AB, moderbolaget som låg bakom chokladen Huski, gick nämligen i konkurs i förra veckan, rapporterar Breakit.

För några år sedan syntes Huski på flera håll, bland annat på Hammarby IF:s fotbollströjor, på Formel 1-förares dräkter och på muggar i diverse skidorter i Sverige.

Enligt Breakit omsatte Choki AB, vid räkenskapsåret som avslutades under sommaren 2022, drygt fyra miljoner kronor, samtidigt som man hade en förlust på 114 miljoner kronor.

“Bolaget har liksom många andra drabbats mycket hårt av världsläget”, skrev bolaget i sin årsredovisning.

