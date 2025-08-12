Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

​Ett forskarteam i Österrike föreslår en radikal förändring av bilbelysning som kan minska antalet olyckor med upp till 17 procent.

Det rör sig om bromsljus fram.

Bromsljus fram kan rädda liv

Bromsljus är i dag endast obligatoriska bak på bilar, men forskarna vid Tekniska universitetet i Graz menar att även fronten bör utrustas med tydliga signaler.

Förslaget är att montera gröna bromsljus framtill för att skilja dem från bakljusen. Tanken är att medtrafikanter och fotgängare snabbare ska kunna uppfatta när ett fordon bromsar, vilket ger mer tid att reagera.

Tydligare signaler i trafiken

Enligt forskarna skulle denna typ av belysning vara särskilt användbar vid övergångsställen och korsningar.

Deras studie bygger på 200 verkliga trafikolyckor i korsningar och datorsimuleringar som visade att framåtriktade bromsljus kunde minska antalet kollisioner med upp till 17 procent.

I de fall där olyckor ändå inträffade bedömdes skadorna ofta bli lindrigare.

Vill se fler lampor på bilar

Förutom gröna bromsljus fram föreslår forskargruppen även bromsljus på bilarnas sidor. Detta skulle öka synligheten ytterligare och minska risken för att ljusen skyms av ogynnsamma vinklar mellan fordonen.