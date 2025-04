Så mycket lägger svenskarna på godis

Försäljningen under veckan inför påsk väntas uppgå till 8,8 miljarder kronor inom dagligvaruhandeln, enligt Svensk handel.

Ägg är enligt rapporten det som svenskarna värderar högst på påskbordet, följt av sill, lax och köttbullar.

Påskfirare väntas i genomsnitt lägga 200 kronor per person på godis, vilket enligt prognosen ger en total godisförsäljning på strax under en miljard under veckan.

Rapporten bygger på en konsumentundersökning besvarad av 1 000 personer samt Svensk handels handelsbarometer som varje månad distribueras till 450 slumpvis utvalda dagligvaruhandlare, sällanköpsvaruhandlare och partihandlare

Källa: Svensk handel