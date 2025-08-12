Klassikern är värd 570 000 kronor – har du den hemma?

En sällsynt förstahandsutgåva av en klassisk bok såldes i fjol för mer än 570 000 kronor – har du den hemma?

Det kan vara hög tid att checka vilka böcker du har undangömda i bokhyllan. I fjol såldes nämligen en sällsynt förstahandsutgåva av "Harry Potter och den vises sten" för hela 45 000 brittiska pund, vilket motsvarar omkring 570 000 svenska kronor.

Sällsynt klassiker såldes för 570 000 kronor på auktion

Boken, som auktionerades ut i Edinburgh i juni i fjol, var ett av de första 500 exemplaren från 1997, något även VG uppmärksammat.

När boken trycktes för drygt 28 år sedan var man inte säker på om berättelsen om Harry Potter skulle bli en succé eller inte – därav trycktes endast 500 exemplar av den första upplagan, vilka nu kan vara värda hundratusentals kronor.

– När vi fick den verifierad var det lite av en nypa mig själv-stund, har ägaren av boken berättat för BBC.

Första James Bond-boken såldes för 500 000 kronor

Auktionshuset Lyon och Turnbull, som stod för försäljningen, har även sålt en förstahandsutgåva av den första James Bond-boken, "Casino Royale", för hela 38 900 pund, vilket motsvarar omkring 500 000 svenska kronor.