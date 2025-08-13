Gekås Ullared har slagit försäljningsrekord i sommar, men vad är det som kunderna köper? Nyheter24 har kikat på det billiga varuhusets försäljning.

Gekås Ullared är Sveriges mest populära varuhus, och sommaren 2025 har varit ovanligt lönsam.

Försäljningen i juli ökade med drygt 5 procent jämfört med 2024, och totalt handlade de runt 600 000 besökarna i juli för 809 miljoner kronor. Det är den bästa julimånaden i Gekås historia.

Stor rekordfest

För att fira försäljningsrekordet, kommer personalen bjudas på en stor fest på Arena Varberg.

–Det blir mat, livemusik med Norlie & KKV och några överraskningar, har Patrik Levin, vd Gekås Ullared, sagt i en tidigare intervju med Nyheter24.

Gekås Ullared. Foto: Thomas Johansson/TT

Det säljer bäst på Gekås Ullared

Men vad är det som sålts på Gekås Ullared i sommar?

I juni så var det avfallspåsar från varuhusets egna märke, som gick mest.

Under rekordmånaden juli, var det kategorierna leksaker, livsmedel och barn- och damkläder som sålt bäst. Den populäraste enskilda varan var kaffe.