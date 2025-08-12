300 000 betalkort slutar snart fungera här – de drabbas

Hundratusentals betalkort slutar snart fungera helt och hållet. Den 31 oktober kommer nämligen den danska konsumentföreningens kort inte längre gå att betala med.

Att kontanter i allt större utsträckning fasas ut i samhället är inget nytt. Inte heller att det sker i andra länder än i Sverige. I teknologiska tider förlitar vi oss i allt större utsträckning på att mobilerna eller betalkorten ska fungera.

300 000 betalkort slutar fungera

Nu kommer dock uppgifter från vårt grannland, Danmark som gör gällande att konsumentföreningen väljer att slopa sina betalkort helt och hållet. Detta kommer påverka över 300 000 kort som blir obrukbara.

Orsaken till beslutet är strikta krav från den danska Finansinspektionen vilket resulterat i att Konsumentföreningen, eller Forbrugsforeningen som det heter i grannlandet, inte lyckats digitalisera kortet, det skriver Finanswatch.

Därför slutar betalkorten fungera

Den danska konsumentföreningens vd, Finn Borgquist, säger till sajten att fler än 300 000 betalkort slutar fungera den 31 oktober. Detta har orsakat att mängder med frågor kring hur det kommer bli med bonusar och andra förmåner inkommit.

Enligt Borgquist är orsaken till att kortet nu tas ur bruk att man inte lyckats digitalisera tjänsten utifrån danska Finansinspektionens krav.