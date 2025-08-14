Här kan pensionsgränsen höjas till 72 år – redan 2026

Regeringen i Norge föreslår nu att man ska höja den allmänna åldersgränsen för arbete från 70 till 72 år, och samtidigt ta bort möjligheten för företag och kommuner att själva sätta lägre åldersgränser.

Förslaget kommer att presenteras för Stortinget, och kan träda i kraft redan den 1 januari 2026, det skriver Norges regering i ett pressmeddelande.

"Behövs i arbetskraften"

Skulle det nya förslaget träda i kraft, kommer alla som fyller 70 år efter den 1 januari 2026, att omfattas av den nya reglerna.

"Många vill arbeta efter 70 år, men hindras av nuvarande regler. Vi behöver fler i arbete, och många seniorer har både erfarenhet och kompetens som fortfarande behövs i arbetskraften", säger arbetsmarknads- och inkluderingsminister Tonje Brenna.

Interna åldersgränser kan slopas

I Norge finns i dag ofta interna åldersgränser på 70 år som tvingar arbetsgivaren att säga upp medarbetare som egentligen vill stanna kvar.

– Det finns ingen anledning att säga upp folk bara för att de fyllt 70, när både arbetsgivaren och den anställde vill fortsätta, säger Brenna.