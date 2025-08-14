Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi

Här kan pensionsgränsen höjas till 72 år – redan 2026

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 08:30
Genrebilder. Foto: Malin Hoelstad/TT & Anders Wiklund/TT

Regeringen i Norge föreslår nu att man ska höja den allmänna åldersgränsen för arbete från 70 till 72 år, och samtidigt ta bort möjligheten för företag och kommuner att själva sätta lägre åldersgränser.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Förslaget kommer att presenteras för Stortinget, och kan träda i kraft redan den 1 januari 2026, det skriver Norges regering i ett pressmeddelande

LÄS MER: Miljonregn över Svenska Spels vd – så mycket drar hon in

"Behövs i arbetskraften"

Skulle det nya förslaget träda i kraft, kommer alla som fyller 70 år efter den 1 januari 2026, att omfattas av den nya reglerna. 

"Många vill arbeta efter 70 år, men hindras av nuvarande regler. Vi behöver fler i arbete, och många seniorer har både erfarenhet och kompetens som fortfarande behövs i arbetskraften", säger arbetsmarknads- och inkluderingsminister Tonje Brenna

Annons

LÄS MER: Galna pensionslyftet: De kan få 5 miljoner kronor

Interna åldersgränser kan slopas

I Norge finns i dag ofta interna åldersgränser på 70 år som tvingar arbetsgivaren att säga upp medarbetare som egentligen vill stanna kvar. 

– Det finns ingen anledning att säga upp folk bara för att de fyllt 70, när både arbetsgivaren och den anställde vill fortsätta, säger Brenna. 

Undantag kommer att finnas för yrken där lägre åldersgräns krävs av hälsoskäl eller säkerhetsskäl.

LÄS MER: Skatteverket: De ska betala in pengar senast 12 september

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:30
Nyheter
/ Ekonomi

Här kan pensionsgränsen höjas till 72 år – redan 2026

Idag
08:04
Nyheter
/ Ekonomi

Sommarinflationen för hög - räntesänkning dröjer

Idag
08:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Larmet: 1 100 kronor fattas varje månad – mer pengar krävs

Idag
07:36
Nyheter
/ Ekonomi

Försiktig öppning på Stockholmsbörsen

Idag
07:20
Nyheter
/ Ekonomi

Hotellkedjan slutar med smör – det är anledningen

Idag
07:18
Nyheter
/ Ekonomi

Rotavdragen fortsätter öka

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons