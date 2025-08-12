Miljonregn över Svenska Spels vd – så mycket drar hon in

2024 tillträdde Anna Johnson posten som vd för Svenska Spel. Att vara företagsledare för Sveriges största spelbolag visar sig vara riktigt lönsamt.

I många år hade det statligt ägda företaget Svenska Spel monopol på den svenska spelmarknaden beträffande allt från casino till betting.

Det har dock förändrats de senaste åren.

Monopolet avskaffas – spellicenser delas ut

2019 kom nämligen monopolet att avskaffas till förmån för ett så kallat licenssystem. Det bygger på att alla spelbolag som vill vara verksamma på den svenska marknaden måste ansöka och bli tilldelad en licens för att få bedriva verksamhet i Sverige.

Licenserna kan alltid återkallas och de som inte har någon licens får inte bedriva spelverksamhet i Sverige.

Svenska Spel får ny vd – Anna Johnson tar över

Fem år efter avskaffandet av spelmonopolet gjordes dessutom en stor förändring hos Svenska Spel då Anna Johnson utsågs till ny vd och koncernchef.

Anna Johnson, vd på Svenska spel. Foto: Anders Wiklund / TT

Johnson är auktoriserad revisor och har i många år arbetat som bland annat vd för revisions- och konsultföretaget Grant Thornton.

– Det här är en fantastisk möjlighet och jag är både tacksam och ödmjuk inför förtroendet. Svenska Spel har ett av Sveriges starkaste varumärken som hela Sveriges spelbolag med många välkända spelupplevelser. Koncernen har en unik position och möjlighet att driva hållbart spelande som bidrar både till glädje och spänning till nytta för svenska folket och svensk idrott. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medarbetarna leda Svenska Spels förändringsresa vidare och fortsätta skapa resultat, sa Anna Johnson i ett pressmeddelande vid utnämnandet som vd för Svenska Spel.

Så mycket tjänar Svenska Spels vd Anna Johnson

Att vara ledare för Sveriges största spelbolag innebär inte bara stora intäkter till företaget själv. Vd:n inkasserar också en stabil inkomst varje månad.

Nyheter24 har tagit del av Skatteverkets senaste uppgifter från inkomståret 2024. De gör gällande att Johnsons fastställda förvärvsinkomst under 2024 uppgick till hela 4 669 100 kronor.

Fördelat på årets tolv månader resulterat det i en månatlig lön på 389 091 kronor.