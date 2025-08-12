Galna pensionslyftet: De kan få 5 miljoner kronor

Vissa tar ut pensionen snabbare än andra. De som däremot väntar kan få sig ett ordentligt lyft när utbetalningarna väl dimper in på kontot.

Årligen går tusentals svenskar i pension efter ett långt arbetsliv. För vissa är det något man längtat efter, medan det för andra kan upplevas som jobbigt.

Det leder inte sällan till att individer som uppnått pensionsålder trots allt väljer att vara kvar i arbetslivet som så kallade jobbonärer – genom att kombinera lön och pensionsuttaget.

De har en pension på 10 000 i månaden

Det svenska pensionssystemet består av allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande. Det förstnämnda har alla som bott och arbetat i Sverige rätt att få utbetalt.

Annons

Desto längre du dock väntar med att ta ut pensionen desto högre blir månadsbeloppen som betalas ut.

Aftonbladet redogör för ett exempel om en person som vid 65 års ålder får en inkomstpension på 10 000 kronor i månaden före skatt.

Galna pensionslyftet: Då kan du få fem miljoner – i månaden

Skulle personen istället vänta till sin 100-årsdag så skulle månadsbeloppet bli osannolika fem miljoner kronor i månaden, redogör Aftonbladet för.

Trots att väldigt få, om någon, tar ut pensionen först vid 100-årsdagen finns det snarare starkare skäl till att börja plocka ut allmän pension vid riktåldern.