Sveriges nya kulturkanon samlar 37 verk som format vår gemensamma kulturarv. Har du något verk hemma redan nu? Då kan du tjäna en extra slant.

Vad har Pippi Långstrump, Jazz på svenska och Det sjunde inseglet gemensamt? Jo, de är alla en del av Sveriges nya kulturkanon – ett urval av verk som anses ha format vårt gemensamma kulturarv.

Vad är kulturkanonen?

Bakom listan står regeringen, och syftet är att lyfta fram verk som varit särskilt betydelsefulla för den svenska identiteten, historien och samhällsutvecklingen.

Kulturkanonen består av 37 verk inom områden som litteratur, konst, musik, film, scenkonst och till och med uppfinningar.

Listan är framtagen av en särskilt tillsatt kommitté och har väckt både debatt och engagemang – inte minst för vilka verk som tagits med, och vilka som har lämnats utanför.

Tanken med kulturkanonen är att skapa ett gemensamt ramverk för svensk kultur, något som kan användas i allt från skola och folkbildning till samhällsdebatt. Det handlar inte om att peka ut vad som är "bäst", utan snarare vad som har haft störst genomslag i den svenska kulturen genom tiderna.

Har du verken hemma? De kan vara värda pengar

Ligger den där gamla Rörstrands-skålen inslagen längst bak i köksskåpet? Eller kanske en LP-skiva med "Dom kallar oss mods" hyllan?

Du kan ha mer hemma än du tror – över 80 procent av verken i årets svenska kulturkanon finns redan till.

– På Tradera kan svenskarna bokstavligen köpa en bit av historien, samtidigt som de bidrar till ett mer cirkulärt samhälle, skriver de i ett pressmeddelande.



Du kanske hittar en dessertskål från Nobel-servisen, en Hilma af Klint-tröja eller en Viggen-pin redan nu på andrahandsmarknaden. Det handlar inte bara om kultur och nostalgi – det kan vara en chans att tjäna tusenlappar.

Vad som började som en kulturpolitiskt reflektion har nu landat i folkhemmet, som faktiskt är värda en del pengar. Håll utkik i lådor och hyllor – där kanske nästa svenskt kulturklassiker väntar på att bli till kontanter.

Acne Studios inspirerad av Hilma af Klint såldes för 2 550 kronor. Foto: Tradera.

Elsa Beskow-tavla i tryck Tomtebobarnen säljs för 2 099 kronor. Foto: Tradera

"JAZZ PÅ SVENSKA" av Jan Johansson säljs för 320 och 400 kronor. Foto: Tradera