Dyrgripen är värd 5 500 kronor – du kan ha den hemma

Sitter du på en samling Pokémonkort kan det finnas pengar att hämta.

Pokémonkort har på senare år blivit värdefulla samlarobjekt, och är väldigt eftertraktade på andrahandsmarknaden. Det dyraste Pokémonkortet som någonsin sålts värderades till svindlande 55 miljoner kronor, enligt NetGrade.

Japanskt Pokémonkort såldes för 700 000 kronor

Nyheter24 har tidigare uppmärksammat olika Pokémonkort som sålts för multum. Värdet på ett Pokémonkort beror på flera faktorer, bland annat kortets skick, upplaga, efterfrågan och språk, skriver auktionssajten Tradera. Vissa kort kan vara värda flera hundratusentals kronor. Nyligen skrev Nyheter24 om ett japanskt Pokémonkort som såldes för hela 700 000 kronor.

Annons

Pokémonkortet var värt 5 500 kronor: "Helt förbluffande"

Patrik Svalstedt, som driver en samlarbutik i Örebro, menar att det skett en ökning i värdet på samlarkorten, vilket i sin tur gjort det hela till en investeringsmarknad.

– Folk vill utnyttja sina kort så mycket de kan. Det finns många kort som i dag kan värderas till en miljon eller mer, säger han till P4 Örebro.

En som nyligen fick sina kort värderade är studenten Felix, som blev chockad när han upptäckte att ett av sina samlarkort var värt tusentals kronor.

– Jag fick ett samtal dagen efter, och fick berättat för mig att ett av korten var värt 5 500 kronor. Det var helt förbluffande för mig, säger han till kanalen.