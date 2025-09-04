Elpriserna rusar i flera områden – gör detta nu

Elen kan bli dyrare i höst, särskilt i vissa områden i Sverige. Drabbas även du?

Hösten ser ut att kunna bli kostsam för många, särskilt i södra Sverige.

För hushåll med rörliga elavtal kan elräkningarna på kort tid fördubblas, för andra är det dags att se över sina avtal och ta beslut inför månaderna som väntar.

Vad ligger bakom de stigande priserna – och vad bör du göra som konsument?

Elrpiserna rusar – det är anledningen

Elpriserna har tyvärr stigit under sensommaren. Orsaken? Driftstopp i flera kärnkraftsreaktorer, något som oväntat minskat elproduktionen i Norden.

Produktionen i Oskarshamn kärnkraftverk ligger helt nere, och andra anläggningar är antingen under planerad service eller tillfälligt avstängda för reparation.

Enligt Vattenfall producerar den nordiska kärnkraften just nu bara omkring 50 procent av sin totala kapacitet. Det skapar ett elunderskott, särskilt i södra Sverige, elområde 3 och 4 – där priserna ökat mest, rapporterar Dagens Nyheter.

Den planerade omstarten av reaktorerna är planerad till från september till den 17 oktober, vilket riskerar att ytterligare pressa upp elpriserna.

Vilket väder som väntar spelar också roll. Elpriserna är som lägst mitt på dagen när sol- och vindkraften är mest aktiv – och samtidigt när hushållens förbrukning är som lägst.

Jonas Stenbeck, privatkundchef på Vattenfall, menar att elpriserna varierar mycket beroende på faktorer som är svåra att förutse, där väder spelar en central roll, uppger DN.

En varm och nederbördsrik höst kan dämpa priserna – men om vädret blir kallt och torrt kan priserna dra iväg.

Trots den senaste tidens höga prisnivåer ligger elpriset, historiskt sett, fortfarande på "normala" nivåer, enligt Stenbeck.

Uppmaningen: Se över ditt elavtal nu

Ett utmärkt tillfälle att se över sitt elavtal och vilka villkor som gäller är nu, enligt Thomas Björkström på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Det fungerar ungefär som med bolånet. Vissa vill veta exakt vad de ska betala med fast pris, andra tar lite mer risk.

– Då kan man titta på den förbrukning som man har haft och räkna ut vad det blir för kostnad och ha koll på läget, säger Thomas Björkström, på Konsumenternas energimarknadsbyrå till DN.

Ett fast avtal ger trygghet med jämna kostnader, medan ett rörligt avtal ofta är billigare över tid, men kräver att man klarar av tillfälliga pristoppar. Har man möjlighet att styra sin förbrukning till timmarna när elen är som billigast, kan ett timavtal vara ett alternativ.

Vanliga misstag med valet av ditt elavtal

Många hushåll har faktiskt fel elavtal, tro eller ej. En färsk rapport visar att sju av tio mer rörligt elavtal, som är den vanligaste avtalsformen i Sverige, inte förstår hur priset sätts, enligt Finanstid.

Faktum är att det rörliga månadspriset kan ge intrycket av flexibilitet, men man kan inte påverka sin kostnad genom att flytta användningen till billigare timmar, då priset inte varierar timme för timme.

Ett annat misstag är att timprisavtalet var i genomsnitt både billigare än rörlig och fastpris. Trots detta är det många som, av okunskap eller bekvämlighet, fastnar i det rörliga alternativen – och riskerar att förlora tusentals kronor varje år.

Så hur blir elmarknaden i höst – vad väntar?

Elen är mer oförutsägbar än på länge. I kombination med problem med kärnkraftverk, sämre vindkraft och väderberoende vattenkraft finns det mycket som kan påverka priserna framåt.

Det är faktiskt vädret som får avgöra hur höstens elmarknad blir. Blöt, mild, kall eller torr, kan bli avgörande för att se en viss stabilisering eller om ytterligare prisökningar väntar.