Sambolagen: Okunskapen är stor – och konsekvenserna större

Två av tre svenskar förstår inte hur sambolagen fungerar. Det kan få stora konsekvenser – särskilt vid en separation där bostad, pengar och barn plötsligt står på spel.

Att bli sambo är för många en milstolpe i livet – men bakom kärleksbubblan finns en juridik som få har koll på. En ny Sifo-undersökning från Familjens Jurist visar att två av tre svenskar inte känner till hur sambolagen fungerar

Pierre Kryhl är senior jurist på Familjens Jurist, enligt honom är det inte konstigt att okunskapen är så utbredd.

– Jag tror att det baseras på att man har ganska dålig koll på lagarna överlag i samhället. Det är ganska sporadiskt med utbildning i skolan och det är inte något man diskuterar vid köksborden. När man flyttar ihop är fokus på kärleken – inte på juridiken, säger han till Nyheter24.

Han menar att det ofta är först när relationen tar slut som problemen blir tydliga.

– De jag möter som söker upp mig är ofta redan mer insatta än genomsnittet, men även där finns stora kunskapsluckor.

Pierre Kryhl är senior jurist på Familjens jurist. Foto: Familjens jurist

Okunskapen kan bli en dyr fråga

Avsaknaden av kunskap kan få både känslomässiga och ekonomiska konsekvenser.

– Man kan lägga upp sitt ägande på sätt man inte hade gjort om man förstått vad lagen säger. Vid en separation eller ett dödsfall kan utfallet bli dramatiskt annorlunda jämfört med vad man trodde, säger Kryhl.

Undersökningen visar att 66 procent av svenskarna inte vet att en bostad som köpts för gemensamt bruk räknas som samboegendom och därmed delas lika vid en separation – även om en person lagt in hela kontantinsatsen. Nästan hälften tror också felaktigt att den som står på hyreskontraktet automatiskt får bo kvar.

Behovet kan vara avgörande

I verkligheten är det behovet som avgör, förklarar Kryhl. Den som har störst behov av bostaden kan få rätt att ta över den, till exempel om barn är inblandade. Det gäller både hyresrätter och bostadsrätter, men för en bostadsrätt måste den som tar över kunna lösa ut den andra ekonomiskt.

Det är också viktigt att känna till att bodelning inte sker automatiskt. En sambo måste begära bodelning inom ett år efter separationen, annars förblir egendomen i den andres ägo.