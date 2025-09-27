BankID kommer att sluta fungera på vissa äldre mobiltelefoner. Men hur vet man egentligen om man har en lur som berörs?

Den första BankID-legitimationen utfärdades år 2003 och i samband med deklarationen samma år är det 27 000 som signerar sin deklaration med hjälp av tjänsten.

Vid årsskiftet 2003/2004 hade antalet användare stigit över 100 000.

"Ett stort antal med tanke på att det än då länge finns ganska få tjänster att använda sin e-legitimation i. Skatteverket och Försäkringskassan är tidigt ute och kommer att forsätta vara drivande i den ökande användningen av e-legitimationer", skriver företaget på den egna hemsidan.

Foto: Magnus Lejhall/TT

Och utvecklingen har sannerligen skenat på. Enligt statistik från BankID hade 99,9 procent av folkbokförda svenskar i åldern 18-67 år e-legitimationen år 2024. Totalt rörde det sig då om 8,6 miljoner personer, vilka under fjolåret använde BankID 7,6 miljarder gånger för identifieringar och underskrifter.

Men snart kommer tusentals av dessa användare inte längre kunna använda tjänsten, såvida de inte agerar.

BankID slutar fungera för vissa i mars 2026

För en dryg vecka sedan rapporterade flera medier att BankID kommer att sluta fungera på vissa äldre mobiltelefoner redan i mars nästa år. Till Nyheter24 skriver företagets presstjänst att man inte kan specificera tiden mer:

"Vi har inte satt datum ännu men det kommer att kommuniceras i god tid till alla som inte har uppdaterat."

Charlotte Pataky. Foto: Pressbild/BankID

Och för SvD uppgav Charlotte Pataky, som är pressansvarig på BankID, att det är några tusen kunder i landet som berörs. Det rör sig om personer med mobiltelefoner vilka har operativsystem som är äldre än Android 9 eller Ios16, beroende på om det är en Android-lur eller en Iphone man har i sin ägo.

– BankID är nyckeln till dina pengar, så den måste ligga i en säker infrastruktur. Och när teknikplattformen slutar att uppdatera sina enheter med tekniska lösningar kan man inte lägga BankID där, för då är det inte säkert. Och dessvärre innebär det att vissa personer, som inte kan uppdatera sin telefon eller padda, måste skaffa en ny enhet, förklarade Pataky för tidningen då.

Så kollar du vilket operativsystem som din mobil kör

Men hur vet man då om man berörs av detta? Enligt Charlotte Pataky ska kunder ha fått information om att de antingen måste uppdatera eller byta ut sina enheter. Om du ändå vill säkerställa att din mobiltelefon har ett tillräckligt uppdaterat operativsystem kan du med enkelhet kolla detta själv.

Så här går du tillväga för att se vilket operativsystem din Iphone kör:

Gå in i appen "Inställningar".

Tryck på "Allmänt".

Välj "Om".

I fältet "Ios-version" ser du operativsystemet. Står det Ios 15 eller lägre behöver du antingen uppdatera telefonen, om möjligt, eller byta ut din enhet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Så här går du tillväga för att se vilket operativsystem din Android kör:

Gå in i appen "Inställningar".

Tryck på "Om telefonen".

I fältet "Androidversion" ser du operativsystemet. Står det 8 eller lägre behöver du antingen uppdatera telefonen, om möjligt, eller byta ut din enhet.

Observera att stegen, för Android-telefoner, kan skilja sig lite åt beroende på tillverkare.