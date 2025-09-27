Klippte "fel" träd – böter på 25 000 kronor

Vad som såg ut att vara en enkel trädbeskäring visade sig vara ett brott mot miljölagstifningen – och böter på hela 25 000 kronor.

Att sköta om sin närmiljö och våra grönområden kan verka som ett självklart ansvar för många föreningar. I vissa fall kan dock välmenande beslut leda till oväntade konsekvenser, särskilt när naturen är skyddad enligt lag.

Ett fall i Västerås visar hur en vanlig beskärning av träd blev ett kostsamt misstag. Vad gäller egentligen när det kommer till naturen?

Klippte träd – får böta 25 000 kronor

En samfällighetsförening i stadsdelen Bäckby i Västerås har nyligen dömts till att betala ett bötesbelopp på hela 25 000 kronor, det rapporterar Sveriges Radio.

Anledningen? Föreningen lät toppbeskära 20 oxelträd i en allé, utan att känna till att platsen omfattas av biotopskydd.

Den aktuella allén är klassad som en värdefull naturmiljö, vilket innebär att åtgärder som påverkar miljön är strikt reglerade.

Åtgärden riskerade att skada både träden och livsmiljöer som knyts till allén, vilket ledde till att föreningen nu får böta för brott mot områdesskydd.

Foto: Fredrik Persson/TT

Vad säger lagen om detta?

Enligt 7 kap. miljöbalken (1998:808) är det förbjudet att utan dispens genomföra åtgärder som kan skada biotopskyddade områden.

Biotopskyddet syftar till att bevara särskilt viktiga naturmiljöer, såsom alléer, stenmurar, åkerholmar och diken, som är viktiga livsmiljöer för växter och djur.

Att beskära ett träd i en så kallad skyddad allé kan ses som ett ingrepp som förändrar miljön och kräver därmed särskilt tillstånd från Länsstyrelsen eller annan ansvarig myndighet.

Enligt Naturvårdsverket är det markägaren eller ansvarig part som har skyldighet att ta reda på om en plats omfattas av skydd innan man vidtar åtgärder.