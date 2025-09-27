Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Böter

Klippte "fel" träd – böter på 25 000 kronor

Publicerad: 27 sep. 2025, kl. 11:23
Man klipper träd och svenska sedlar.
Foto: Heiko Junge/TT & Pontus Lundahl/TT

Vad som såg ut att vara en enkel trädbeskäring visade sig vara ett brott mot miljölagstifningen – och böter på hela 25 000 kronor.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Böter, Natur, Miljöbrott

Att sköta om sin närmiljö och våra grönområden kan verka som ett självklart ansvar för många föreningar. I vissa fall kan dock välmenande beslut leda till oväntade konsekvenser, särskilt när naturen är skyddad enligt lag. 

Ett fall i Västerås visar hur en vanlig beskärning av träd blev ett kostsamt misstag. Vad gäller egentligen när det kommer till naturen?

LÄS MER: Chockfyndet på auktion sålt – så mycket var dyrgripen värd

Klippte träd – får böta 25 000 kronor 

En samfällighetsförening i stadsdelen Bäckby i Västerås har nyligen dömts till att betala ett bötesbelopp på hela 25 000 kronor, det rapporterar Sveriges Radio.

Annons

Anledningen? Föreningen lät toppbeskära 20 oxelträd i en allé, utan att känna till att platsen omfattas av biotopskydd.

Den aktuella allén är klassad som en värdefull naturmiljö, vilket innebär att åtgärder som påverkar miljön är strikt reglerade. 

Åtgärden riskerade att skada både träden och livsmiljöer som knyts till allén, vilket ledde till att föreningen nu får böta för brott mot områdesskydd. 

Foto: Fredrik Persson/TT

LÄS MER: Eltjuvarna som drar mest el i hemmet – visst du detta?

Vad säger lagen om detta?

Enligt 7 kap. miljöbalken (1998:808) är det förbjudet att utan dispens genomföra åtgärder som kan skada biotopskyddade områden. 

Annons

Biotopskyddet syftar till att bevara särskilt viktiga naturmiljöer, såsom alléer, stenmurar, åkerholmar och diken, som är viktiga livsmiljöer för växter och djur.

Att beskära ett träd i en så kallad skyddad allé kan ses som ett ingrepp som förändrar miljön och kräver därmed särskilt tillstånd från Länsstyrelsen eller annan ansvarig myndighet. 

Enligt Naturvårdsverket är det markägaren eller ansvarig part som har skyldighet att ta reda på om en plats omfattas av skydd innan man vidtar åtgärder. 

Så, även åtgärder som uppfattas som simpla trädgårdsarbeten kan snarare leda till ett miljöbrott.

LÄS MER: Polisen varnar för bluffsamtal – påstår sig vara ditt barn

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:00
Nyheter
/ Inrikes

Ivo stoppar HVB-hem: ”Fara för liv och hälsa”

Idag
11:57
Nyheter
/ Inrikes

Ansvarig för båten: Olyckan är oförklarlig

Idag
11:23
Nyheter
/ Inrikes

Klippte "fel" träd – böter på 25 000 kronor

Idag
10:24
Nyheter
/ Inrikes

Misstankar om fusk – förening för unga anmäls

Idag
10:00
Nyheter
/ Inrikes

Plan tvingades nödlanda på Landvetter

Idag
09:02
Nyheter
/ Inrikes

Uppgifter om barn läckta på darknet – över 8 000 drabbade

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons