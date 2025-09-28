Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Sverige

Larmet: Teslas självkörande bilar kör mot tåg

Publicerad: 28 sep. 2025, kl. 09:33
Uppdaterad: 28 sep. 2025, kl. 21:45
Teslas självkörande system har det svårt med järnvägar. Foto: Högsta Växeln & Fredrik Sandberg/TT

Flera Teslaförare i USA har den senaste tiden larmat om problem med bilarnas självkörande läge. Bilarna stannar inte vid järnvägskorsningar.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämnen:

Sverige, USA

–Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA säger till NBC att man har varit i kontakt med Tesla angående händelserna.

Känner till

Vi känner till de här incidenterna”, säger NHTSA.”NHTSA diskuterar problem regelbundet med tillverkare och prioriterar säkerhet för alla trafikanter”, säger myndigheten.


I flera videoklipp som NBC tagit del av syns hur Tesla-bilar kör mot järnvägsspår samtidigt som bommarna fälls ner, i flera fall har förarna fått gripa in för att inte kollidera med passerande tåg.

Teslas självkörande funktion är ett tilläggspaket i bilarna som beskrivs som ”framtidens transportmedel.” Föraren måste hela tiden övervaka körningen och vara redo att ta över vid behov. Funktionen är inte tillgänglig på Tesla-bilar i Sverige.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:22
Nyheter
/ Ekonomi

Hägglunds nära indisk bandvagnsaffär

Idag
16:20
Nyheter
/ Privatekonomi

Svenskarnas sparande har ändrats – följer du trenden?

Idag
14:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Skatten 2026 kan bli den lägsta på 50 år

Idag
12:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Kommer din Brf behöva höja avgiften? Siffran att leta efter

Idag
10:28
Nyheter
/ Ekonomi

Ikeas svar efter Trumps möbeltullar: ”Svårare”

Idag
09:50
Nyheter
/ Ekonomi

Hushållen tror inte på mer pengar i plånboken

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons