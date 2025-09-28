Larmet: Teslas självkörande bilar kör mot tåg

–Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA säger till NBC att man har varit i kontakt med Tesla angående händelserna.
Känner till
Vi känner till de här incidenterna”, säger NHTSA.”NHTSA diskuterar problem regelbundet med tillverkare och prioriterar säkerhet för alla trafikanter”, säger myndigheten.
I flera videoklipp som NBC tagit del av syns hur Tesla-bilar kör mot järnvägsspår samtidigt som bommarna fälls ner, i flera fall har förarna fått gripa in för att inte kollidera med passerande tåg.
Teslas självkörande funktion är ett tilläggspaket i bilarna som beskrivs som ”framtidens transportmedel.” Föraren måste hela tiden övervaka körningen och vara redo att ta över vid behov. Funktionen är inte tillgänglig på Tesla-bilar i Sverige.