Flygbolag i konkurs – alla flyg ställs in

Verksamheten etablerades 2022 för att erbjuda Airbus-flygningar till researrangörer. Enligt bolaget blev den dock mer komplex än väntat och de ekonomiska utmaningarna bidrog till en rekonstruktion året därpå.

Alla flyg ställs in omgående

”Den finansiering som vi har försökt att få på plats för en kontrollerad utfasning har tyvärr inte gått i mål och jag förstår att de som drabbas är ledsna, chockade och besvikna. Nu har vi inget annat val än att ställa om och fokusera på den del av verksamheten som kan uppnå långsiktig lönsamhet”, säger Bra-ägaren Per G Braathen i ett pressmeddelande.