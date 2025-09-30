Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi

Flygbolag i konkurs – alla flyg ställs in

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 03:04
Uppdaterad: 30 sep. 2025, kl. 07:14
Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Janerik Henriksson/TT

Flygbolaget Braathens har ansökt om konkurs för sin Airbus-verksamhet.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Verksamheten etablerades 2022 för att erbjuda Airbus-flygningar till researrangörer. Enligt bolaget blev den dock mer komplex än väntat och de ekonomiska utmaningarna bidrog till en rekonstruktion året därpå.

LÄS MER: O'Learys-restaurang i konkurs efter 14 år – har miljonskulder

Alla flyg ställs in omgående

”Den finansiering som vi har försökt att få på plats för en kontrollerad utfasning har tyvärr inte gått i mål och jag förstår att de som drabbas är ledsna, chockade och besvikna. Nu har vi inget annat val än att ställa om och fokusera på den del av verksamheten som kan uppnå långsiktig lönsamhet”, säger Bra-ägaren Per G Braathen i ett pressmeddelande.

Samtliga flygningar med Airbus för researrangörer ställs in omgående. Omkring 200 anställda berörs av konkursen.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
05:30
Nyheter
/ Ekonomi

Så mycket höjdes avgifterna på bostadsrätter

Idag
05:18
Nyheter
/ Ekonomi

Blandat på Asienbörserna

Idag
03:04
Nyheter
/ Ekonomi

Flygbolag i konkurs – alla flyg ställs in

Idag
00:42
Nyheter
/ Ekonomi

Youtube i miljonförlikning med Trump

Igår
23:04
Nyheter
/ Ekonomi

Uppåt på Wall Street – oljepriset faller

Igår
20:28
Nyheter
/ Inrikes

Nya regler för bostadsrätter – så påverkas din plånbok

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons