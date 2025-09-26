O'Learys i konkurs efter 14 år – har miljonskulder

O'Learys i Norrtull i Stockholm har försatts i konkurs efter 14 år.

Den 21 juli i år inledde O'Learys Norrtull AB konkurs.

O'Learys på Sveavägen i konkurs – har miljonskulder

O'Learys på Sveavägen 143 i Stockholm har funnits sedan 2011. Nu har sportbaren försatts i konkurs.

Dokument från Stockholms tingsrätt visar att att det är fackförbundet Unionen som begärt bolaget i konkurs. Detta efter att restaurangen haft betydande skulder och problem med att betala ut löner till sina anställda. Totalt rör det sig om cirka 170 000 kronor, skriver Fastighetsnytt.

Den totala skulden ligger på strax över 11 miljoner kronor, enligt uppgifter till Kronofogden som Fastighetsnytt tagit del av. Mestadels handlar det om skatteskuld.



