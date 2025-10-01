Sänk skatten för höginkomsttagare, främja AI, höj bensinskatten och slopa rot-avdraget. Det är bara några av förslagen som regeringens produktivitetskommission ger i DN Debatt.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) tillsatte kommissionen 2023. På onsdag lämnar den sitt slutbetänkande, och i DN presenteras ett batteri av förslag.

Bland annat föreslår man skärpta krav och kontroller för att motverka kriminalitet inom välfärden, en ökad rörlighet mellan företag och akademin samt ett utbyggt elsystem med statliga stöd där marknaden inte räcker till.

AI pekas ut som en produktivitetshöjare och staten bör underlätta för utvecklingen.

Slopat rotavdrag

”Den statliga inkomstskatten bör sänkas för att förbättra incitamenten för utbildning och arbete samt göra vårt land mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft”, skriver företrädare för kommissionen.