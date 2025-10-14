Snusfabrik läggs ned – 60 anställda berörs

Förhandlingar har inletts med facket om att flytta produktionen från vår anläggning i Roma till Kungälv, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Enligt Sveriges Radio är många i personalen ledsna och besvikna.

Swedish Match, som sedan 2022 ägs av amerikanska Philip Morris, köpte för sju år sedan lejonparten av Gotlandssnus för 300 miljoner kronor, skriver Di med hänvisning till branschtidningen Tobak & Mer. Men i januari i år upphörde tillverkningen av de snussorter som följde köpet.