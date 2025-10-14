Nyheter24
Snusfabrik läggs ned – 60 anställda berörs

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 02:53
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 08:11
Snus och kvinna som snusar
Nu stänger Swedish Match sin snusfabrik på Gotland. Foto: Annika Byrde/TT & Henrik Montgomery/TT

Nu är det slut med snustillverkning på Gotland.

TT Nyhetsbyrån
Redaktör
Alma Yttergren
Reporter

Snus, Gotland, Swedish Match

Tobaksjätten Swedish Match lägger ner sin snusfabrik på Gotland med 60 anställda, rapporterar Dagensindustri. 

Förhandlingar har inletts med facket om att flytta produktionen från vår anläggning i Roma till Kungälv, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Enligt Sveriges Radio är många i personalen ledsna och besvikna.

Swedish Match AB:s fabrik i Tidaholm. Foto: Viktoria Bank / TT
Swedish Match, som sedan 2022 ägs av amerikanska Philip Morris, köpte för sju år sedan lejonparten av Gotlandssnus för 300 miljoner kronor, skriver Di med hänvisning till branschtidningen Tobak & Mer. Men i januari i år upphörde tillverkningen av de snussorter som följde köpet.

