Drick inte detta dagligen: Risk för leversjukdom

Fettlever, en sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen, kan bli vanligare av både sötade och sockerfria läskedrycker. En ny studie varnar för att även måttlig konsumtion kan öka risken för leverskador.

Både sockerläsk och lightläsk kan kraftigt öka risken för en allvarlig leversjukdom, visar ny forskning. Och det räcker med en burk om dagen för att påverka hälsan negativt.

En ny ännu opublicerad studie, som presenterades vid en stor leverkonferens i Berlin, visar att personer som dricker bara en burk lightläsk om dagen löper upp till 60 procent högre risk att utveckla en vanlig, men allvarlig, leversjukdom – även känd som fettlever. För sötad läsk ligger risken på cirka 50 procent, det rapporterar CNN.

En växande folksjukdom

Den aktuella sjukdomen, kallad icke-alkoholrelaterad fettlever (NAFLD eller MASLD), innebär att fett lagras i levern trots att man dricker lite eller ingen alkohol. Över tid kan det leda till levercirros eller levercancer.

I USA beräknas nästan 4 av 10 personer vara drabbade i dag – en ökning med 50 procent på 30 år.

Lightläsk har länge betraktats som ett hälsosammare alternativ till sockerläsk. Men enligt forskarna är bilden mer komplicerad än så. Enligt studiens huvudförfattare, Lihe Liu, påverkar även lightprodukter levern negativt.

– Vår studie visar att till och med måttlig konsumtion, som en burk om dagen, var kopplat till ökad risk, säger Liu i ett uttalande till CNN.

Stort forskningsunderlag

Forskarna följde drygt 120 000 personer utan känd leversjukdom under tio år. Deltagarna rapporterade sin dryckeskonsumtion vid flera tillfällen och resultaten visar tydliga samband mellan olika typer av drycker och risken för fettlever.

Att byta ut sockerläsk eller lightläsk mot vatten minskade risken – med ungefär 13 procent för sötad läsk och 15 procent för lightläsk. Att bara byta från sockerläsk till lightläsk, eller tvärtom, gav dock ingen skyddande effekt.

Så kan drycker påverka levern

Det finns flera förklaringar till varför både sockrade och artificiellt sötade drycker kan påverka levern. Socker kan leda till viktuppgång och fettinlagring, medan lightprodukter misstänks påverka tarmfloran, hungerreglering och insulinnivåer – trots att de är kalorisnåla.

Enligt Liu är vatten det bästa alternativet, eftersom det inte påverkar kroppens ämnesomsättning negativt.