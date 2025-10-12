2026 införs riktåldern för första gången. Men vad betyder det för dig egentligen? Nyheter24 har svaren.

2026 höjs pensionsåldern i Sverige. Ännu en gång. Pensionsmyndigheten redogör för vad som gäller. På hemsidan uppger de att riktåldern, som varje år fastställs av regeringen, verkställs nästa år.

Men vad betyder det rent praktiskt för dig?

Det innebär riktåldern för din pension

På myndighetens hemsida, under orange bloggen, uppger pensionsexperten Monica Zettervall, att riktåldern är den pensionsålder som anpassas utifrån hur länge vi lever i Sverige. Även om riktåldern inte är tvingande så styr den när du tidigast kan börja ta ut din intjänade inkomst- och premiepension. Därtill påverkas när du kan få garantipension och bostadstillägg utbetalt inom det allmänna pensionssystemet, redogör Zettervall för.

”Riktåldern bestäms sex år innan den börjar gälla – det gör att du får god tid att planera. Till exempel är riktåldern för perioden 2026-2031 redan satt till 67 år. Den fastställdes alltså mellan 2020 och 2025, sex år i förväg”, förtydligar hon.

Monica Zettervall, pensionsexpert. Foto: Pressbild Pensionsmyndigheten

Vad är egentligen syftet med riktålder för pensionen?

Eftersom att vi svenskar lever allt längre behöver också pensionspengarna i det allmänna pensionssystemet räcka under en längre period. Och det är just med det som bakgrund som riktåldern har införts, för att helt enkelt hjälpa till att hålla pensionssystemet flytande och pensionen på en rimlig nivå, även när vi åldras.

”Den här förändringen är en del av en bredare anpassning av pensionssystemet, där åldersgränser för andra trygghetssystem, som sjukersättning och arbetslöshetsersättning, också knyts till riktåldern. Att fler jobbar längre upp i åldrarna är viktigt både för den egna storleken på pensionen men också för pensionssystemets långsiktiga hållbarhet”.

Du kan ta ut pension tidigare än riktåldern – finns dock risker

Trots att riktåldern indikerar när du kan ta ut pensionen som tidigast, så är det i själva verket så att du har möjligheten att påbörja uttaget tre år före riktåldern. Det innebär att när riktåldern införs 2026 och är från 67 år, så kan du alltså börja ta ut pension från och med 64 års ålder. Dock finns det vissa bakslag som medföljer ett tidigarelagt pensionsuttag, som du måste ha koll på.

Det är nämligen inte bara så att din totala pension minskar och du får mindre utbetalt över tid. En högre skatt tas också ut på pension som tas ut tidigare, så från och med januari det år din riktålder börjar gälla betalar du lägre skatt, tack vare grundavdraget. Men vid ett tidigare uttag blir det motsatt effekt.

Närmar du dig riktåldern 2026? Det blir viktigt för dig

Pensionsmyndighetens pensionsexpert, Monica Zettervall, redogör för vad som är viktigt för dig att ha koll på och för att du ska agera rätt i rätt tid. När riktåldern börjar närma sig är det säkerligen troligt att du kommer vilja jobba vidare ett tag till. Att bli jobbonär har blivit allt mer populärt på senare år, vilket bidrar till en högre inkomst för pensionären som kombinerar lön med pensionsuttag, och en högre pension över tid då pensionsrätter fortsätter att tjänas in så länge du jobbar. Men om du kommer vilja jobba vidare när riktåldern närmar sig så är det en fördel att föra en rak dialog med arbetsgivaren för att på så sätt se över vilka möjligheter som finns för dig på arbetsplatsen, redogör Zettervall för.

Hon tipsar dessutom att du som vill trappar ner kan deltidsarbeta eller gå över till ett mer flexibelt schema, vilket kan vara ett bra alternativ samtidigt som du kombinerar pensionsuttaget med lön.