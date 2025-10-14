Här skenar elpriset ikväll – kostar på 5,70 kronor/kWh

Elpriset skenar. Tisdag kväll kostar elen stundtals 5,70 kronor per kWh i södra halvan av landet.
Onsdag morgon kan ge ännu en smäll för dem med kvartspriser när vinden mojnat, solen tappat kraften och mycket kärnkraft är på reparation.
Därför väntas elpriset skena
Två och en halv kärnkraftsreaktorer av Sveriges sex är för närvarande ur drift. Det senaste tillskottet av reaktorer på reparation är Ringhals 4 efter en upptäckt läcka på en av generatorerna. Den ska gå i gång under tisdagen, men tar ett tag innan den är i full drift.
Samtidigt är det närmast vindstilla, i Sverige men framför allt i Tyskland, konstaterar Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia.
Gas- och oljeeldad elproduktion står redo, men det innebär också att ”fossil kraft kommer att vilja ta bra betalt för att köra”, skriver han i en kommentar till TT.
Höga tyska elpriser smittar som vanligt rakt in i Sydsverige när elproduktionen även här går på sparlåga.
Här kan det kosta 5,70 kronor per kWh
Snittpriset under tisdagsdygnet i elområde 3 och 4 (Svealand och Götaland) ligger på närmare 1,90 kronor per kilowattimme (kWh), med enskilda toppar på 5,70 kronor för enskilda kvartar. I norra halvan av landet ligger dygnspriset på mellan 18-30 öre, enligt det rena elpriset på elbörsen Nord Pool.
Ovanpå börspriset tillkommer elskatt, moms och elnätsavgift på väl över en krona per kWh.
De höga tillfälliga topparna påverkar i huvudsak de elkunder som har kvartsprisavtal. Den stora merparten av kundkollektivet har rörligt månadspris och där blir genomslaget från pristopparna betydligt mindre.