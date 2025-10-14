Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Sverige

Här skenar elpriset ikväll – kostar på 5,70 kronor/kWh

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 12:17
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 12:56
Eluttag och pengar.
Extra dyrt elpris i kväll. Foto: Janerik Henriksson/TT & Henrik Montgomery/TT

Ikväll väntas elpriset skena på vissa håll. Det kan komma att kosta fler kronor per kilowattimme.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Sverige, elpris, Ekonomi

Elpriset skenar. Tisdag kväll kostar elen stundtals 5,70 kronor per kWh i södra halvan av landet.

Onsdag morgon kan ge ännu en smäll för dem med kvartspriser när vinden mojnat, solen tappat kraften och mycket kärnkraft är på reparation.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT

Därför väntas elpriset skena

Två och en halv kärnkraftsreaktorer av Sveriges sex är för närvarande ur drift. Det senaste tillskottet av reaktorer på reparation är Ringhals 4 efter en upptäckt läcka på en av generatorerna. Den ska gå i gång under tisdagen, men tar ett tag innan den är i full drift.

Samtidigt är det närmast vindstilla, i Sverige men framför allt i Tyskland, konstaterar Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia.

Gas- och oljeeldad elproduktion står redo, men det innebär också att ”fossil kraft kommer att vilja ta bra betalt för att köra”, skriver han i en kommentar till TT.

Höga tyska elpriser smittar som vanligt rakt in i Sydsverige när elproduktionen även här går på sparlåga.

Här kan det kosta 5,70 kronor per kWh

Snittpriset under tisdagsdygnet i elområde 3 och 4 (Svealand och Götaland) ligger på närmare 1,90 kronor per kilowattimme (kWh), med enskilda toppar på 5,70 kronor för enskilda kvartar. I norra halvan av landet ligger dygnspriset på mellan 18-30 öre, enligt det rena elpriset på elbörsen Nord Pool.

Ovanpå börspriset tillkommer elskatt, moms och elnätsavgift på väl över en krona per kWh.

De höga tillfälliga topparna påverkar i huvudsak de elkunder som har kvartsprisavtal. Den stora merparten av kundkollektivet har rörligt månadspris och där blir genomslaget från pristopparna betydligt mindre.

Kommentarer

