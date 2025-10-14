Tiden du ska köra tvättmaskinen i dag – här sparar du mest

Planerar du för när det är billigast att sätta igång tvätt- och diskmaskinen i dag? Nyheter24 har tagit reda på vad prognosen säger.

De två senaste åren har i många avseenden varit två krisår, i alla fal sett till prisutvecklingen på den svenska elbörsen. Men sedan i våras har prisläget stabiliserats något och generellt varit lägre. Enligt Tidningen Energi är två bidragande faktorer till lägre elpriser dels rekordnivåer i vattenmagasinen och dels mycket vindkraft – som tillsammans pressat ner priserna för dig som konsument.

Ny elpriser infördes hösten 2025

Under hösten infördes kvartspriser i elhandeln. Det innebar att man gick ifrån timpris, vilket kan ge fler toppar och dalar men som varar under kortare period. Energimarknadsinspektionen redogör att elnätsföretaget senast skulle ha installerat smarta elmätare den 1 januari 2025.

”De nya smarta mätarnas inställningar ska kunna ändras på distans. Registreringen av mätvärden ska därför kunna bytas mellan dygns- och månadsavräkning så att ett byte till ett dynamiskt kan göras på kort tid”.

Foto: Johan Nilsson/TT

Här är elpriset lägst i dag

Den svenska hemsidan elprisetjustnu, som hämtar sina uppgifter direkt ifrån den svenska elbörsen, spår att priset i dag, den 14 oktober 2025, når sin topp mellan klockan 18.45 och 19.00 i elområde SE3, det vill säga Stockholm och södra Mellansverige. Då visar prognosen att elpriset landar på 5,71 kronor/kWh. Därefter förväntas elpriset sjunka gradvis. Lägst pris kommer det vara ikväll klockan 23.45 till 24.00, enligt prognosen. Då väntas nämligen elen landa på ynka 1,03 kronor/kWh. Det innebär att du som har möjlighet att planera för när tvätt- och diskmaskinen används – det är tiden du ska tvätta och diska i dag.

Här följer tidpunkterna då elpriset väntas vara som allra lägst i dag, den 14 oktober: