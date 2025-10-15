Ostfabrik i konkurs – sålde ost i Sverige och Norge

I mitten av oktober gick osttillverkaren Cheese House i konkurs. Företaget sålde ost till både restauranger, butiker och privatpersoner i Sverige och Norge.

Ostföretaget Cheese House i Kortedala startades av Ahmad Altal som jobbat som kock hela sitt liv. I mitten av 2014 kom han till Sverige från Syrien och när han fått sitt uppehållstillstånd kunde han börja arbeta i restaurangbranschen igen.

– Jag jobbade på ett bemanningsföretag som skickade mig till olika arbetsplatser där de behövde någon som kunde specialkost och visste hur man lagar mat till allergiker. Det är mitt specialområde, sa Ahmad i ett pressmeddelande från 2020.

Följde sin dröm om en ostfabrik

Men han hade alltid sin egen dröm om att starta företag och ost låg honom varmt om hjärtat.

– I min släkt i Syrien har de gjort ost under lång tid och min familj brukade hjälpa till då det behövdes. På restaurangerna i Sverige såg jag att de använde mycket halloumi och annan grillost, men den var importerad. Så jag tänkte varför inte tillverka samma typ av ost, men i Sverige. Pappa tyckte det var en bra idé, också för att ostarna från Syrien inte fanns i Sverige, säger han.

År 2018 kom Altal i kontakt med en företagsrådgivare om hur man registrerar och startar ett företag. Och till slut skapades Cheese House som Ahmad Altal kunde jobba fulltid med. Cheese House tillverkade 18 olika produkter, bland annat färskostar, grillostar och yoghurtbollar i olivolja.

LÄS MER: Viktig information från Coop just nu

Foto: Johan Nilsson/TT

Cheese House har gått i konkurs

Både restauranger, butiker och privatpersoner köpte ost från Cheese House.

– Jag har inte gjort någon marknadsföring utan ryktet om våra ostar har spritt sig från en kund till nästa. Det är den bästa reklamen. Nöjda kunder berättar om företaget och så kommer andra som blivit nyfikna. Folk tar sig från Malmö, Nässjö och Oslo för att köpa vår ost. Med ostarna vill jag också ge tillbaka till Sverige och dela med mig av den matkultur vi har i Syrien, säger Ahmad Altal.

Men den 13 oktober 2025 efter beslut vid Göteborgs tingsrätt gick osttillverkaren i konkurs, enligt uppgifter. Bokslutet 2022 hade osttillverkaren en förlust på 24 000 kronor, enligt Allabolag.

LÄS MER: Här öppnar Bubs en stor godisbutik