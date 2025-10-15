I mitten av december kommer Bubs öppna sin första godisbutik någonsin. Butiken kommer sälja både godis i lösvikt och färdigpaketerat. Man kommer även kunna prova chokladdoppade bubsfavoriter och köpa merch.



Nyheter24 var i kontakt med Orkla redan i mitten av september, med anledning av något som såg ut att bli en godisbutik på Norrlandsgatan i centrala Stockholm. Men de kunde inte bekräfta något då.

"Spännande med en godisbutik! Det är tyvärr inget jag kan bekräfta ännu….", skrev Joanna Mossberg, kommunikationschef på Orkla Snacks Sverige, i ett mejl till Nyheter24 då.

Bubs öppnar stort godisland i Stockholm City

Men nu står det klar att Bubs ska öppna sin första konceptbutik någonsin i Stockholm City den 13 december. Butiken kommer att ligga på Norrlandsgatan 21 och beskrivs som ett godisland för alla som älskar godis och färgstarka upplevelser.

Butiken är 220 kvadratmeter stor och kommer bli den första i sitt slag. Kunder kommer inte bara få ta del av det ordinarie godissortimentet utan även helt unika event och upplevelser.

– Det känns overkligt, men fantastiskt kul att vi nu slår upp dörrarna till Bubs Sthlm. Det blir en mötesplats där våra kunder kan uppleva hjärtat av Bubs lekfulla värld, vår höga kvalitet och framför allt stora smakupplevelser. Vi får äntligen chansen att möta våra kunder på en plats där vi kommer testa nya idéer, låta konsumenter delta i events och bjuda på en och annan överraskning längs vägen, säger Helena Sandström, internationell marknadschef, Bubs i ett pressmeddelande.

Foto: Madeleine Hollender/Pressbild

Kommer säljas chokladdoppade bubsgodisar

I den nya Bubsbutiken kommer man kunna hitta godisnyheter först, både i lösvikt och färdigpaketerade. Man kommer även kunna prova chokladdoppade bubsfavoriter. Utöver godis kommer man kunna köpa merch, färdiga gåvokit och ta del av andra unika upplevelser,

– Vi har sett hur Bubs har tagit världen med storm, men vårt hjärta finns i Sverige. Därför känns det helt rätt att vår första permanenta konceptbutik öppnar just här. Vi hoppas att vi med butiken kan attrahera både stockholmare och turister som vill ha en riktigt härlig upplevelse, köpa presenter eller fylla lördagsgodispåsen med det allra färskaste Bubs-sortimentet, säger Patrick Axzell, vd Orkla Snacks Sverige.

Var stor brist på Bubs hösten 2024

Under 2025 blev Bubs utsett tillett av TIME:s 100 mest inflytelserika företag i världen och i höstas öppnade de sin första tillfälliga pop-up-butik i New York. Under hösten 2024 var trycket på Bubs så stort att det sålde slut i de flesta butiker.

– Det finns ett enormt intresse och sug efter Bubs godis. Under förra året hade Bubs en tillväxt på nästan 50 procent. Det är såklart otroligt roligt, men det gör det svårt att produktionsmässigt hålla samma takt som den höga efterfrågan från konsumenterna, sa Joanna Mossberg till Nyheter24 då.

För att kunna möta efterfrågan utökade man produktionen i godisfabriken i Jönköping och producerade godis dygnet runt för att alla godisar så snabbt som möjligt skulle finnas på hyllorna igen.

