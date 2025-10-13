Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Coop

Viktig information från Coop – gå inte på bluffen

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 15:30
Bilder på Coops entre och kundvagnar.
Viktig information från Coop – gå inte på bluffen. Foto: Banfa Jawla/SVD/TT/Johan Nilsson/TT

En man fick ett samtal från någon som utgav sig för att komma från Coop. Nu bekräftar Coop att det pågår en våg med bedrägerisamtal. Den som blir uppringd ska avbryta samtalet omedelbart.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Coop, Bedrägerier

På förmiddagen den 6 oktober fick en man från Lysekil ett telefonsamtal från någon som uppgav sig tillhöra Coop.

Rösten i andra sidan telefonen var en automatisk telefonröst som påstod att mannen skulle ha ansökt om Coops Medmera-kreditkort.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Uppmanades identifiera sig med BankID

Rösten uppmanade honom även att identifiera sig med BankID. Men mannen lyckades identifiera att det var ett bluffsamtal direkt och ringde senare upp Coops kundtjänst för att berätta om samtalet. 

– Jag har inget mobilt bank-id, utan bara en bankdosa, men även om jag hade haft mobilt bank-id, så hade jag inte gått på bluffen i alla fall, säger han till Lysekilsposten.

LÄS MER: Coop-butik bjuder alla kunder på kaffe – det är anledningen

Coop bekräftar våg av bedrägerisamtal

Det pågår just nu en våg med bedrägerisamtal från någon eller några som utger sig för att komma från Coop. Och samtalet som mannen från Lysekil fick är bara ett av många. 

Annons

”Om du ringer eller får ett samtal som säger sig vara från Coop och handlar om ditt Medmera-kort, och uppmanar dig att logga in på ditt Mobilt BankID eller ge ut uppgifter, är det sannolikt ett bedrägeriförsök. Avbryt samtalet omedelbart, logga aldrig in på ditt BankID eller ge ut kortuppgifter på uppmaning av någon som kontaktar dig. Kontakta istället Coop eller MedMera Bank genom officiella kanaler för att verifiera uppgifterna och spärra ditt BankID och kort om du har råkat ut för bedrägeri.", säger Coop till tidningen.

Men det är inte bara bedrägerisamtal från Coop som är pågående sedan en tid tillbaka. De varnar även för bluffsms som cirkulerar med uppmaningen om att ringa avsändaren via ett telefonnummer i meddelandet.

LÄS MER: Coop öppnar ny enorm butik här

Så skyddar du dig mot bedrägerier

  • Lämna aldrig ut kortuppgifter eller personliga uppgifter.
  • Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.
  • Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen. 
  • Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon.

Källa: Polisen

LÄS MER: Friskis stänger av flera medlemmar – då drabbas du

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Viktig information från Coop – gå inte på bluffen

Idag
14:00
Nyheter
/ Inrikes

Hård kritik mot SVT – Moderaterna ställer ultimatum

Idag
13:16
Nyheter
/ Inrikes

Korallreven dödsdömda: ”Är svårast att rädda”

Idag
12:58
Sport

Här är Olivia Schough och Caroline Segers bröllopsplaner

Idag
12:52
Nyheter
/ Inrikes

Man död i olycka – klämdes under traktor

Idag
12:40
Nyheter
/ Inrikes

Företagare döms för ung mans död

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons