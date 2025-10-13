Viktig information från Coop – gå inte på bluffen

En man fick ett samtal från någon som utgav sig för att komma från Coop. Nu bekräftar Coop att det pågår en våg med bedrägerisamtal. Den som blir uppringd ska avbryta samtalet omedelbart.

På förmiddagen den 6 oktober fick en man från Lysekil ett telefonsamtal från någon som uppgav sig tillhöra Coop.

Rösten i andra sidan telefonen var en automatisk telefonröst som påstod att mannen skulle ha ansökt om Coops Medmera-kreditkort.

Uppmanades identifiera sig med BankID

Rösten uppmanade honom även att identifiera sig med BankID. Men mannen lyckades identifiera att det var ett bluffsamtal direkt och ringde senare upp Coops kundtjänst för att berätta om samtalet.

– Jag har inget mobilt bank-id, utan bara en bankdosa, men även om jag hade haft mobilt bank-id, så hade jag inte gått på bluffen i alla fall, säger han till Lysekilsposten.

Coop bekräftar våg av bedrägerisamtal

Det pågår just nu en våg med bedrägerisamtal från någon eller några som utger sig för att komma från Coop. Och samtalet som mannen från Lysekil fick är bara ett av många.

”Om du ringer eller får ett samtal som säger sig vara från Coop och handlar om ditt Medmera-kort, och uppmanar dig att logga in på ditt Mobilt BankID eller ge ut uppgifter, är det sannolikt ett bedrägeriförsök. Avbryt samtalet omedelbart, logga aldrig in på ditt BankID eller ge ut kortuppgifter på uppmaning av någon som kontaktar dig. Kontakta istället Coop eller MedMera Bank genom officiella kanaler för att verifiera uppgifterna och spärra ditt BankID och kort om du har råkat ut för bedrägeri.", säger Coop till tidningen.

Men det är inte bara bedrägerisamtal från Coop som är pågående sedan en tid tillbaka. De varnar även för bluffsms som cirkulerar med uppmaningen om att ringa avsändaren via ett telefonnummer i meddelandet.

