Livsmedelsjätten Nestlé ska kapa 16 000 tjänster, motsvarande ungefär 6 procent av de anställda, rapporterar Bloomberg.

Uppsägningarna kommer att ske under de kommande två åren och är en del av ett större sparpaket hos det schweiziska bolaget, som bland annat äger Nespresso och Kitkat.

Kommer ha skurit ner 3,7 miljarder dollar till 2027

I slutet av 2027 ska bolaget enligt ett uppdaterat mål ha skurit ned på kostnader motsvarande 3,7 miljarder dollar.