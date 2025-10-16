Uppsägningarna kommer att ske under de kommande två åren och är en del av ett större sparpaket hos det schweiziska bolaget, som bland annat äger Nespresso och Kitkat.
Uppsägningarna kommer motsvarande ungefär sex procent av de anställda, rapporterar Bloomberg.
Kommer ha skurit ner 3,7 miljarder dollar till 2027
I slutet av 2027 ska bolaget enligt ett uppdaterat mål ha skurit ned på kostnader motsvarande 3,7 miljarder dollar.
Bolagets försäljning gick samtidigt bättre än väntat under årets tredje kvartal, tack vare en bättre försäljning och högre priser.