Elbilsbatterierna som håller bäst —"Bättre än vi trodde"

Hur länge ett elbilsbatteri håller är något som ofta hamnar på tapeten. Det visar sig emellertid att batterierna håller bättre än många tror.

Kia och Teslas elbilsbatterier får högst betyg när bilförmedlaren Kvdbil betygsätter andrahandsmarknadens elbilsbatterier. Samtidigt bedöms åtta av tio ha en fortsatt hög kapacitet. De är faktiskt bättre än vad vi trodde, säger Martin Reinholdsson, testansvarig på Kvdbil.



Kvdbil som säljer begagnade bilar har undersökt elbilsbatterierna på 1 300 elbilar och laddhybrider. Batterierna betygsätts efter ”State of Health”, SoH, som mäter skillnaden mellan batteriernas nuvarande skick jämfört med dess ursprungliga kapacitet.

I undersökningen fick åtta av tio bilbatterier högsta betyg som visar på att över 90 procent av kapaciteten finns kvar.

— Vi har sett indikationer på det tidigare, säger Martin Reinholdsson och tillägger:

— Det var väl lite förvånade att det var såhär många som var så pass bra.

Olika modeller

Kvdbil listar inte bilmodellerna som presterade sämst. Martin Reinholdsson säger att bilbatterierna som presterade sämre var framför allt från bilar som var betydligt äldre och hade gått väldigt långt.

Annons

— Det är inte riktigt knutet till en typisk bil eller typisk biltillverkare. Det är mer till slitaget, det är vår analys av det.

Det finns samtidigt flera faktorer som spelar in på hur väl ett bilbatteri håller.

— Ålder, klimat, körstil och laddvanor. Det spelar in som ganska stora faktorer på slitaget.

Vårda batteriet

Det finns samtidigt flera sätt att bevara hållbarheten på batteriet. Bland annat är det viktigt att inte ladda bilen över 80 procent för ofta, inte utsätta den för extrem värme eller kyla och att snabbladda för ofta.

— De här grejerna spelar in, och det är de du kan påverka. Sen ålder och miltal kommer naturligt, det är svårt att påverka det.

Kvdbil betygsatte batteriernas välmående på totalt 723 elbilar och 643 laddhybrider.