Få spår av omikron på jobbmarknaden

Under 2021 beviljade Trygghetsfonden TSL totalt 11 500 uppsagda personer stöd. Det är 68 procent färre jämfört med 2020 då 34 951 personer beviljades stöd. Antalet som beviljades omställningsstöd under 2021 är också lågt ur ett historiskt perspektiv, det tredje lägsta året under den senaste tioårsperioden.

Trygghetsfonden TSL kan betraktas som en privat arbetsförmedlare för LO-medlemmarnas yrkesgrupper.

Totalt omfattas cirka 70 000 arbetsgivare och 2 000 000 medarbetare av TSL:s omställningslösning som gäller mellan Svenskt Näringsliv och LO.

Motsvarigheten för tjänstemännen heter TRR.

Källa: TSL