Elpriset sjunker – trots kärnkraftsstrul

På nyårsafton var priserna lägre än på länge i hela Sverige – 38 öre per kWh i norra halvan och 45 öre per kWh i södra halvan av Sverige på elbörsen Nordpool. Även under söndagen är priserna en bit under de pristoppar vi sett i december.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/nyheter/ekonomi/980280-elpriset-sjunker-trots-karnkraftsstrul Kopiera länken Helgerna, särskilt storhelgerna, innebär ofta vila för både industri och kontor och efterfrågan på el minskar. Plusgraderna på termometern väntas ligga kvar i södra delarna av Sverige fram till onsdag – en stark indikation på att också priserna kommer ligga lågt, åtminstone relativt till hur det sett ut den senaste tiden. Utöver det har det varit mildare väder i Europa och det har även blåst lite mer de senaste dagarna. Att tre av sex kärnkraftverk i Tyskland tagits ur bruk kommer inte påverka svenska konsumenter mer än på marginalerna och Ringhals snabbstopp ser inte ut att salta elräkningen särskilt mycket, enligt Aronsson. — Det var lite tur att snabbstoppet kom när det ändå var helger och inte så stor efterfrågan. Att kärnkraftverken stänger i Tyskland vet man om, och det är förmodligen redan inprisat på marknaden, säger Lotta Aronsson.