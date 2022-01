Pandemin eldar på konstmarknaden

NFT – non-fungible tokens – är ett slags äkthetsbevis, som kan säljas, köpas eller bytas.

Via blockkedjeteknik kopplas NFT till någon form av digitalt innehåll.

Till skillnad från exempelvis kryptovaluta, som också använder sig av blockkedjeteknik, är varje NFT unik. En bitcoin är lika mycket värd som en annan bitcoin, medan en NFT är mer att likna vid ett unikt samlarkort. Du kan byta samlarkortet, men då mot ett helt annat kort.

Termen "kryptokonst" är med på Språkrådets nyordslista 2021 och föreslås kunna användas i svenska språket som betäckning för NFT.

Vem som helst kan i princip skapa en NFT, och den kan kopplas till vilken typ av digitalt innehåll som helst. Den första tweeten har exempelvis sålts för cirka 27 miljoner kronor, artisten Grimes sålde tio digitala föremål för totalt omkring motsvarande 55 miljoner kronor, och en The New York Times-kolumn om NFT:er såldes för 5,1 miljoner kronor.

Vad värdet egentligen är med NFT kan ifrågasättas. För digitala konstnärer kan det vare ett sätt att faktiskt sälja sin konst, för köpare och samlare kan det vara ett sätt att stödja konstnärer, potentiellt göra sig en hacka eller ha något att skryta om.

Källor: CNN, The New York Times, The Verge