Så ska du tänka kring börsraset

Dagens verklighet, en nedgång sedan årsskiftet på drygt tio procent och många småsparare som kanske inte tidigare varit med om kraftiga nedgångar ställs nu inför en rad frågor:

Fråga: Jag loggade in på mitt konto och allting har rasat. Vad är det som egentligen har hänt?

Svar: Enkelt uttryckt: Korrigeringar på aktiemarknaden sker med jämna mellanrum. Den här gången kom korrigeringen framförallt på grund av stigande räntor. Flera centralbanker har redan höjt styrräntorna för att få bukt med inflationstrycket och amerikanska centralbanken Federal Reserve tros nu genomföra ett flertal höjningar med start i mars. Stigande räntor gör att investerare börjar att titta på andra placeringsalternativ än aktiemarknaden som följaktligen backar. Dessutom missgynnas framtidsbolag som inom tekniksektorn av stigande räntor, sådana som Apple, Netflix och Alphabet (Google) är tunga spelare på just New York-börsen. Till detta kan läggas flera andra faktorer. Rysslands agerande kring Ukraina är något som riskerar att dra upp energipriserna ännu mer då Ryssland förser Västeuropa med gas och olja. Dessutom har många bolagsaktier under det senaste årens uppgång rusat till en högstanivå och då finns det också rejält med fallhöjd.

Fråga: Är det här en börskrasch?

Svar: Historiskt sett nej. Börskrasch brukar kännetecknas som när man ser ett betydligt större ras än vad aktiemarknaden upplever nu. Under pandemins utbrott gick till exempel Stockholmsbörsen ned cirka 20 procent på två månader och hösten 2008 vid finanskrisen omkring 30 procent.

Fråga: Okej, men på en skala, hur orolig ska jag då vara?

Svar: Det enkla svaret är det beror helt och hållet på när du har tänkt att använda pengarna? Är det här sparkapital till semesterresan till Mallorca i sommar så är det naturligtvis tufft just nu. Handlar det i stället om sparande till att tioåriga sonen eller dottern ska flytta hemifrån kan du göra som privatekonomer bruka säga – sitt still i båten. Traditionellt brukar man säga att den som tänker på sitt sparande det sista man gör innan man somnar, då kanske man ska agera för att om inte annat få bättre nattsömn.

Fråga: Jag håller mig borta från allt vad aktiemarknaden heter men pensionssparar. Hur påverkas min pension?

Svar: Inget aktie- eller fondsparande går helt opåverkat förbi när det kommer kraftiga kursfall. Den som sparar i fonder påverkas dock i mindre omfattning då en fond kan investera i flera hundra olika typer av företagsaktier. Dessutom avgör naturligtvis vilken risknivå fonden har. Den som är orolig kan naturligtvis dra ned på risknivån genom att byta fonder men då också få vara beredd på att ta en ekonomisk förlust.

Fråga: Vilka aktier har varit de stora förlorarna?

Svar: Enkelt beskrivet går det att säga att många av 2021 års stora vinnare nu tillhör förlorarna. Bolag inom tekniksektorn anses missgynnas mest med stigande räntor. På Stockholmsbörsen har till exempel nummerupplysningsbolaget Truecaller rasat drygt 40 procent i år. Detta efter börsnoteringen i oktober 2021. Riskkapitalbolaget EQT som lyfte kraftigt under förra året är ned 27 procent. Bland andra förlorare märks förra årets jättevinnare och småspararfavoriten, Hexatronic med en nedgång på nästan 30 procent.

Ericsson med vd:n Börje Ekholm i spetsen är en av den senaste tiden börsvinnare. Arkivbild

Fråga: Går det att hitta några vinnare överhuvudtaget?

Svar: Jodå, som alltid även i allmänna nedgångar, finns det bolag som klarar sig bättre. Flygbolaget SAS har lyft drygt 20 procent i linje med hela sektorn och är numera ned bara några enstaka procent på ett års sikt. Det kraftigt stigande oljepriset har gjort att till exempel Lundin Energy är upp 15 procent och Ericsson är också en vinnare efter sitt bokslut tidigare i veckan som fick kursen att lyfta rejält. Bolag som traditionellt sett ses som trygga investeringar i skakiga tider, läs telekomsektorn i form av Tele2 och Telia, har också klarat sig relativt väl.

Fråga: Men om något har rasat, då borde det ju rent logiskt vara köpläge nu?

Svar: Den som valde att gå in på aktiemarknaden när pandemin bröt ut våren 2020 fick se hur värdet sköt i höjden extremt snabbt och mycket. Att pricka in nedgångar och sälja på uppgångar brukar dock ses som extremt svårt. Rådet har i stället varit att månadsspara och därmed göra kontinuerliga insättningar. Det gör att du köper på såväl lägre som högre nivåer och då ska få ett genomsnittligt anskaffningsvärde som blir jämnare.

Fråga: Okej, så börsen rasar och mina sparade pengar försvinner. Finns det något positivt att hitta i det här?

Svar: Det går alltid att luta sig mot att "det kunde ha varit värre", som till exempel september 1990. Då rasade Stockholmsbörsen med drygt 23 procent under enskild månad. Det var då under hösten som Iraks dåvarande president Saddam Hussein invaderade Kuwait och oljepriset rusade. Det var också under 1990 som den så kallade finanskrisen uppkom inom bank- och fastighetsvärlden.