Dags för utlandsresa - här är reglerna som gäller

Reglerna för inresa skiljer sig mellan olika länder, och många är dessutom just på gång att ändra dem. Aktuell information finns på Utrikesdepartementets hemsida och i appen Resklar från UD.

Men se upp. Reglerna skiftar, och vad som gäller i det ena landet är inte detsamma på andra håll. Exempelvis kan reglerna skilja när det gäller vaccinationer och antal doser, tester, tidsgränser, åldersgränser och karantänregler.

Därför gäller det att kolla noga innan resan planeras, och sedan hålla koll på eventuella ändringar. Tänk också på att kolla flygbolagets eller researrangörens regler.

Så här ser huvuddragen ut för inresa just nu, fredag den 4 januari – enligt de texter som publicerats i UD:s app. Men ändringar kan ske snabbt.

Storbritannien

Från och med den 11 februari ändrar Storbritannien sina inreseregler. Den som är fullvaccinerad behöver inte testas före inresa, och inte heller sitta i karantän efter inresan. Däremot ska ett särskilt formulär fyllas i, med uppgifter om bland annat resesällskap, resrutt och vaccinationer.

Den som inte är fullvaccinerad måste däremot visa upp ett negativt PCR-test som är maximalt två dygn gammalt vid inresa. Dessutom ska ett nytt PCR-test tas vid inresan, och det testet måste bokas in i förväg. Formuläret med uppgifter om resan ska också fyllas i.

Spanien

Alla som reser in med flyg i landet ska fylla i en hälsodeklaration tidigast 48 timmar före ankomsten. Resenärer över 12 år som reser in från ett riskområde (Sverige är ett sådant, enligt Spaniens definition) behöver också visa upp ett särskilt certifikat som visar att man är vaccinerad, alternativt har testat negativt eller har tillfrisknat från covid 19. Reglerna för certifikatet skiljer sig beroende på om de utfärdats av ett EU-land eller av ett land utanför.

Vaccinationsintyg har för närvarande en giltighetsgräns på nio månader i Spanien.

Resenärer som reser in landvägen behöver inte fylla i formuläret, men däremot visa upp certifikatet.

I alla spanska regioner är det obligatoriskt med munskydd för personer över sex år både inomhus och utomhus på offentliga platser. Dessutom ska avstånd på 1,5 meter hållas.

Det finns också lokala föreskrifter som du måste hålla koll på.

Italien

Från den 1 februari har reglerna för inresa ändrats i Italien. De som reser från ett annat Schengenland får resa in i Italien om ett covid-pass, så kallat förstärkt Green Pass, kan visas upp. Barn under sex år är däremot undantagna. Det ska visa på antingen slutförd vaccination, friskförklaring efter covid 19 (gäller 180 dagar) eller negativt test. Olika tidsgränser gäller för antigen- respektive PCR-test.

Inresande måste också fylla i ett särskilt formulär.

För att kunna röra sig i exempelvis lokaltrafiken, gå på restauranger eller bo på hotell krävs förstärkt Green Pass.

Dessutom finns regler om obligatoriskt munskydd på allmänna platser, även utomhus. Lokala regler gäller också.

Frankrike

Inresereglerna varierar beroende på varifrån man reser. Sverige räknas som ett grönt område, och den som är vaccinerad får resa in utan att behöva visa upp negativt PCR-test.

Icke-vaccinerade måste däremot visa upp ett färskt, negativt PCR-test, eller ett tillfrisknandebevis som är minst elva dagar gammalt.

Alla resenärer över 12 år ska också visa upp ett hälsointyg.

Tyskland

Sverige ses av Tyskland som ett högriskområde. En digital anmälan måste göras innan inresa till Tyskland, och man måste ha bevis på antingen negativt test, vaccinering eller tillfrisknande. Det gäller alla över sex års ålder.

Vid ankomsten till Tyskland är det karantän som gäller för den som inte kan visa att hen är vaccinerad eller tillfrisknad från covid 19.

Österrike

För att resa in krävs ett vaccinationsbevis med tre doser, alternativt ett bevis som omfattar två doser plus ett negativt PCR-test. Ett tillfrisknandebevis plus ett negativt PCR-test accepteras också, liksom två doser plus ett tillfrisknandebevis.

Den som inte kan visa upp vaccinationsbevis eller intyg måste sitta i karantän.

Barn under tolv år som inte är vaccinerade kan släppas in efter ett negativt PCR-test.

Giltighetstiden för fullständig vaccinering är 180 dagar.

Norge

För att resa in i Norge krävs registrering för den som är över 16 år. Ett negativt PCR-test, som inte är äldre än 24 timmar, krävs.

Danmark

Den som är fullvaccinerad, eller tidigare har varit smittad och frisknat till och kan visa det, kan fritt resa in i Danmark från Sverige.

Den som inte är vaccinerad, eller tillfrisknad från covid 19, måste testa sig efter inresa, olika tidsgränser gäller för antigen- respektive PCR-test.

Resande från risk- och högriskområden måste dock testa sig snabbare. Resande från högriskområden måste också gå i karantän.

Finland

Från den 1 februari finns inte längre några inreserestriktioner för resenärer från Sverige. Alla ska dock följa den finländska smittskyddslagen. Det kan också finnas lokal restriktioner.

USA

Inresereglerna varierar på delstatsnivå i USA. Den som planerar en resa rekommenderas att noga kolla upp vad som gäller med respektive delstats hälsomyndighet.

USA har dock hävt det generella inreseförbudet för vaccinerade personer. Ett negativt test, taget före avresan till USA, ska visas upp för alla över två år.

Thailand

Här är det mycket att hålla reda på. Undantagstillstånd råder i landet till följd av pandemin. Karantänskravet har dock just tagits bort för fullvaccinerade resenärer.

Men minst sju dagar före avresan måste inresande registrera sig, och få ett så kallat "Thailand Pass", och visa upp ett negativt PCR-test.

Vid inresan måste ytterligare två PCR-test tas, dag ett och dag fem. Dessutom måste en natt tillbringas på ett förbokat hotell vid varje testtillfälle i väntan på testresultatet. Barn under sex år behöver inte testas i förväg, men vid ankomsten testas barnet med salivtest.

Den som inte är vaccinerad måste också registrera sig och testa sig i förväg för att få "Thailand Pass".

Dessutom krävs karantän i tio dagar på särskild plats (Alternative State Qarantine) på egen bekostnad.

Den som testar positivt för covid 19 i Thailand placeras i karantän på särskilda sjukhus. Familjemedlemmarna, oavsett om de är vaccinerade eller ovaccinerade, sätts i karantän på Alternative State Qarantine i 14 dagar på egen bekostnad.

Källa: Utrikesdepartementet, UD, Sweden Abroad och appen Resklar