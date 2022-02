Restriktioner dämpade norsk tillväxt

I fjärde kvartalet ökade aktiviteten i fastlandsekonomin med 1,4 procent, men kvartalet avslutades med en inbromsning på minus 0,4 procent i BNP i december, enligt SSB.

Nya restriktioner för att bromsa smittspridningen av covid-19 i december bidrog till utvecklingen. Restriktionerna låg sedan kvar in i januari.

"Detta påverkar den ekonomiska utvecklingen kring årsskiftet. Samhället har dock blivit återöppnat nu och förhållanden för fortsatt normalisering är därmed på plats", skriver Pål Sletten, sektionschef på SSB, i en kommentar.

Räknar man in olja och gas lyfte norsk BNP med 8,1 procent i löpande priser under fjärde kvartalet och värdet på Norges export av råolja och naturgas mer än fördubblade sig under fjärde kvartalet i fjol jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.

Lyftet för gas- och oljepriser och exportintäkterna lyfte Norges handelsbalans till en ny historisk nivå på 257 miljarder norska kronor under kvartalet.