De delade på 21,5 miljarder – rekordsummor till svenskarna

Att arbetslösheten i Sverige är den högsta på länge är inget nytt. Men antalet svenskar som befinner sig mellan arbeten resulterar i rekordstora belopp som betalas ut till svenskarnas konton.

Rekordstora utbetalningar från a-kassan 2024

Under 2024 betalade a-kassor runt om i landet ut hisnande 21,5 miljarder kronor, en ökning med 39 procent jämfört med året dessförinnan, uppger service- och intresseorganisationen Sveriges a-kassor i ett pressmeddelande.

– I tider av hög arbetslöshet borde fler se över sitt skydd för att vara trygg i arbetslivet. Därför är det glädjande att en majoritet, sju av tio svenskar, redan i dag är medlemmar i en a-kassa, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Foto: Skärmavbild Sveriges a-kassor

Här ökade utbetalningarna mest

Den största ökningen av utbetalningar noterades i Västmanland och Halland – med 50 respektive 49 procent. Det kan jämföras med Norrbotten som hade lägst ökning på 16 procent.

– Att arbetslösheten är hög märks på de rekordstora utbetalningarna från a-kassan. Det blir ett tydligt bevis på att i kärva tider har a-kassan en viktig funktion som både trygghets- och omställningsförsäkring, säger Eriksson.

Rekordstora summor under pandemiåren

Det finns 24 olika a-kassor i Sverige och sju av tio svenskar är i dag medlemmar i någon av dem. Den som är medlem kan få upp till 80 procent av sin tidigare lön i ersättning i händelse av att man blir arbetslös, i upp till 300 dagar.

Sveriges a-kassor uppger att mängden utbetalningar från a-kassan ökade under pandemin för att sedan sjunka igen under 2022 och 2023. I takt med höga nivåer av arbetslöshet i Sverige ännu en gång har den totala storleken på ersättning stigit kraftigt. Dock är de ännu inte upp i de rekordhöga nivåerna som rådde under just pandemiåren.

