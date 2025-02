Sista chansen! Gör det här och få deklarationen tidigare 2025

När det nalkas vår nalkas det också deklaration. Under förra året var det totalt 8,4 miljoner personer som deklarerade och många passade på att skicka in inkomstdeklarationen redan under det första dygnet.

– Fram till midnatt första dagen var det 1 414 000 personer som hade deklarerat digitalt. Det var 329 000 fler än efter första dagen förra året, sa Jan Janowski, samordnare på Skatteverket, i ett pressmeddelande då.

I år öppnar deklarationen den 18 mars, men själva inkomstdeklarationerna skickas ut tidigare än så.

Foto: Janerik Henriksson/TT

När skickas deklarationen 2025 ut?

Faktum är att vissa kommer att få deklarationen betydligt tidigare än andra. Det är nämligen så att Skatteverket skickar ut deklarationen vid olika tidpunkter beroende på om man har så kallad digital brevlåda eller inte.

Den som saknar digital brevlåda kommer, mellan den 15 mars och 18 april, att få deklarationen på posten.

Foto: Janerik Henriksson/TT

För de som har digital brevlåda kommer deklarationen i stället redan mellan den 3 och 7 mars. Om man vill vara en av dessa gäller det dock att vara ute i god tid själv.

Skaffa digital brevlåda senast 2 mars

Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur man, senast den 2 mars, måste ha skaffat en digital brevlåda för att faktiskt få deklarationen i det tidigare skedet. Det börjar, med andra ord, dra ihop sig.

"Du behöver själv välja vilken digital brevlåda som du vill ha din post till eftersom det finns flera olika. Du registrerar dig, hanterar inställningar och avslutar din digitala brevlåda hos respektive leverantör", skriver Skatteverket på sin hemsida.

Kivra är en av flera digitala brevlådor som kan användas för att få myndighetspost. Foto: Magnus Lejhall/TT

Hos myndigheten kan du hitta vilka digitala brevlådor som finns att tillgå. Men det gäller alltså att skaffa en senast på söndag.

