Vad händer om min sambo dör? Fällorna att undgå

Publicerad: 11 okt. 2025, kl. 14:00
Vad händer med bostaden om sambon går bort? Foto: Jessica Gow/TT & Stina Stjernkvist/TT

Att förlora en partner är en av livets svåraste upplevelser. För sambor kan sorgen dessutom förvärras av juridiska problem som få har koll på. En undersökning visar att nära hälften av svenskar inte vet vad som gäller.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Sambo, Juridik, Jurist, Bostad

Till skillnad från gifta par har sambor ingen arvsrätt. Utan testamente går arvet direkt till barnen – eller till föräldrar och syskon om barn saknas.

– Sambor ärver inte varandra. Barnen ärver direkt, vilket kan skapa stora problem, särskilt om det finns lån kopplade till bostaden, säger Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist till Nyheter24.

Han menar att många lever i tron att samboskapet ger ett automatiskt skydd, men verkligheten ser annorlunda ut.

Risk för att bostaden måste säljas

När barn ärver stora summor kan en god man eller överförmyndare ta över ansvaret för tillgångarna. Då kan det snabbt bli komplicerat.

Många tror att de som föräldrar kan bestämma över barnens pengar, men det är inte så enkelt. Om ett barn ärver en större summa eller egendom kan en överförmyndare bli involverad för att sköta barnets ekonomiska intressen. 

I vissa fall kan det leda till att tillgångar, som en bostad, måste säljas för att täcka lån och skulder eftersom barnet inte själv kan ansvara för sådana saker. Pierre Kryhl betonar att det här kan ske även om barnet är mycket litet. En treåring ska ju inte stå på halva bostadslånet, men juridiskt kan det bli just den situationen.

Så kan sambor skydda varandra

Det finns sätt att minska riskerna, men det kräver planering.

– Ett testamente kan göra stor skillnad. Man kan till exempel testamentera hälften av tillgångarna till sin partner, även om barnen alltid har rätt till sin laglott, säger Kryhl.

För många är också äktenskapet en lösning. 

– Många sambor som får insyn i hur reglerna fungerar väljer att gifta sig. Det är ett enkelt sätt att ge varandra ett starkare skydd, säger Pierre Kryhl.

Enligt honom handlar det till stor del om omtanke. Att ta upp frågan i goda tider gör att man kan slippa stora problem mitt i sorgen.

