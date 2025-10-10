Sambolivets största missförstånd – och vad det kan kosta dig

Att vara sambo kan kännas nästan som att vara gift – men juridiskt ser det helt annorlunda ut. Det blir särskilt tydligt när barn är inblandade.

Skillnaden mellan gifta och sambor blir tydlig när det gäller arv. Gifta ärver varandra med fri förfoganderätt, vilket betyder att barnen får vänta på sitt arv tills båda föräldrarna har gått bort. För sambor gäller motsatsen.

– Är man sambo och har barn ärver barnen direkt om det inte finns testamente. Det kan ställa till det rejält, säger Pierre Kryhl.

Han förklarar att barn som ärver stora värden inte själva kan hantera arvet.

– Då går överförmyndaren in och kan utse en god man. Det kan i värsta fall leda till att bostaden måste säljas för att lösa lån – även om det är den efterlevande sambons hem.

Behovet kan avgöra bostaden

Vid en separation mellan sambor är det inte bara ekonomin som påverkas – barnens situation kan bli avgörande.

– När det gäller hyresrätter kan övertaganderätten gå till den som har störst behov. Har en av parterna ensam vårdnad eller ska bo kvar med barnen kan det väga tyngst, säger Kryhl.

Även bostadsrätter kan tas över av den med störst behov, men då krävs det att den personen kan lösa ut den andra ekonomiskt.

Det handlar om omtanke

För att undvika problem uppmanar Pierre Kryhl sambor att prata igenom situationen i god tid.

– Det handlar inte om att utgå från att relationen ska ta slut. Det handlar om omtanke – att vilja skydda varandra och i vissa fall också barnen från onödiga konflikter och ekonomisk otrygghet, säger han.

Ett testamente eller samboavtal kan vara avgörande för att ge trygghet både för föräldrar och barn.