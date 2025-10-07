Nya elregler kan tömma din plånbok – även med fastprisavtal

Trots fast elavtal riskerar många hushåll att se elräkningen stiga när nya regler införs på elmarknaden. Nyheter24 har pratat med en elexpert som reder ut vad detta innebär för dig, och hur du håller nere elkostnaderna.

Det svenska elsystemet står inför flera stora förändringar, och den som inte har koll riskerar att få en dyster överraskning på nästa elräkning. Även hushåll med fastprisavtal, som annars brukar ses som ett skydd mot prissvängningar, kan komma att påverkas.

Under vinterns kallaste månader är det många som hoppas på ett stabilt elpris, men samtidigt som regeringen lovar skattesänkningar, rullar tre nya regeländringar ut som snabbt kan sudda ut den lättnaden.

Vad betyder egentligen begrepp som "kvartspriser", "effektavgifter" och "Norgepriser"? Och hur kan det påverka dig, även om du redan har säkrat ett fast elpris?

Nyheter24 har pratat med en expert inom området. Här är vad som händer, och vad du kan göra för att undvika onödiga kostnader.

Nya regler kan ändra elräkningarna

Från och med hösten 2025 förändras den svenska elmarknaden i grunden. Tre nya regeländringar träder i kraft, och tillsammans riskerar de att höja kostnaderna för el, även för hushåll som redan har ett fastprisavtal.

Annons

Enligt elexperterna Åsa Hauser och Anne by Nazemi på jämförelsetjänsten Elskling finns det nu all anledning att se över sitt elavtal, men framför allt sitt elanvändningsmönster.

– Det är lätt att invaggas i falsk trygghet, särskilt för hushåll med fastprisavtal. Men det här gäller alla avtalstyper då det handlar om notan för elnätet. Därför råder jag alla att försöka sprida ut elförbrukningen under dygnet, säger Anne by Nazemi på Elskling i ett pressmeddelande.

Norgepriset kan pressa upp svenska elpriser

I Norge infördes nyss ett fastprisavtal där hushållen får betala ett fast elpris oavsett tid på dygnet. Modellen, så kallad "Norgepris", innebär att norrmännen inte längre behöver anpassa sin elanvändning efter dygnets elpriser. Resultatet? Ett ökat tryck på elmarknaden i övriga Norden.

Annons

Sverige väntas drabbas allra hårdast. Enligt en rapport från Thema Consulting kan elpriserna stiga med i snitt sju procent de närmaste åren, med högre påslag i elområde 3, vilket inkluderar Stockholm och Göteborg.

Det beror på att hög förbrukning i Norge under "populära timmar" pressar upp priserna i Sverige när efterfrågan är som störst.

Timpriser till kvartspriser – mer oberäkneligt

Från och med 1 oktober börjar elpriset sättas varje kvart i stället för varje timme. För hushåll med timprisavtal, cirka tio procent i dag, det betyder att priset på el kan ändras fyra gånger i timmen. Det gör det betydligt svårare att pricka in de billigaste tidpunkterna.

Annons

– Det innebär kort att elpriserna sätts varje kvart i stället för en gång i timmen. Det leder till fler och potentiellt kraftigare prissvängningar. Kvartspriserna påverkar framförallt de som har timpriser idag, säger Anne by Nazemi till Nyheter24.

Kvartspriser ökar därmed risken för att elanvändningen sker under dyra minuter, vilket kan slå snabbt mot plånboken.

Effektavgifter – hög belastning blir dyrt

Den mest långtgående förändringen handlar om effektavgifter. Det är en ny modell för hur elnätsavgiften räknas ut. Istället för att titta på den totala elförbrukningen ser man på hushållets högsta effekttopp, alltså de stunder då mycket el används samtidigt, till exempel när man laddar elbilen, kör tvättmaskinen eller när spisen är igång samtidigt.

Annons

Effektavgifter ska införas senast 2026 och påverkar alla hushåll, oavsett om de har fastpris, rörligt eller timpris.

– Effektavgifter påverkar alla hushåll, oavsett elavtal. Det beror på att det handlar om notan för elnätet, alltså den avgift man betalar för att få elen transponerad till bostaden - enkelt uttryckt. Den som kan sprida ut sin elförbrukning över dygnet får betala lägre effektavgifter, fortsätter hon.

Risk för högre kostnader för den som låst elpriset

Många elkunder tror sig vara skyddade genom att ha ett fastprisavtal. Men det nya regelpaketet gör att den tryggheten är långt ifrån vattentät. Fastpriset gäller bara själva elhandeln, men elnätsavgiften kan ändå bli högre tack vare nya effektavgifterna. Även "Norgepriset" kan påverka notan för själva elnätet. Däremot kan man vara säker på att elpriset du erbjudits i ditt fasta elavtal är det som gäller under den angivna perioden.

Så minskar du risken för en höjd elnota:

Sprid ut elanvändningen under dygnet.

Ladda elbilen långsammare och gärna på nattetid för att undvika dyr effekttoppar.

Installera smarta styrsystem som automatiskt optimerar förbrukningen baserat på elpriset.

Minska den totala elanvändningen, vilket påverkar både elpris och nätavgift.

Använd jämförelsetjänster som till exempel Elskling för att hålla nere kostnaden på elavtalet.

Vilka drabbas hårdast?