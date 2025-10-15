Nyheter24
Pensionsgasen snart verklig – du får mer pengar i plånboken

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 05:37
Plånbok med pengar, kvinna med telefon.
Pensionsgasen, som meddelades i somras, närmar sig att bli verklighet. Foto: Jessica Gow/TT & Bertil Ericson/TT

I augusti 2025 meddelade regeringens pensionsgrupp att en gas ska införas i inkomstpensionssystemet. Nu kommer vi allt närmare en sådan verklighet – som kan göra din plånbok tjockare.

Ämnen:

Pension, Regeringen, Sverige, Ekonomi

Tidigare i år stod det klart att pensionsgruppen, som består av företrädare för partier som ingår i pensionsöverenskommelsen sedan 2023, inför en gas i inkomstpensionssystemet. Pensionsgruppens ordförande, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), lät i augusti meddela att man kommit överens om ett införande av gasen som är tänkt att betalas ut till pensionärerna när det finns ett överskott.

– Jag är mycket glad att meddela att vi i Pensionsgruppen gemensamt har ställt oss bakom att införa en gas i pensionssystemet, något som har diskuterats länge. Det kommer innebära mer pengar i plånboken för dagens och morgondagens pensionärer, sa hon då i ett pressmeddelande.  

Mer i pension – då betalas överskottet ut

Pensionsgasen kommer resultera i att det, när det råder goda ekonomiska tider, fördelas ett överskott mellan pensionärerna i inkomstpensionssystemet. Balanstalet man då förhåller sig till är 1,15, vilket innebär att om tillgångarna överstiger skulderna med över 15 procent, då sker utbetalningen till pensionssystemet.

LÄS MER: Höjd pension för 300 000 svenskar – kan få 2 000 kronor mer

Pensionsgasen snart verklighet

Nu rapporterar Socialdepartementet att pensionsgruppens gas är ännu ett steg närmare att bli verklighet. Förslaget skickas nämligen nu på remiss. 

”För att pensionssystemet ska vara långsiktigt finansiellt stabilt finns i dag regler för att bromsa de årliga pensionsuppräkningarna när det är underskott i inkomstpensionssystemet. Under senare år har finanserna stabiliserats och det finns nu i stället ett överskott i inkomstpensionssystemet”, skriver socialdepartementet i ett pressmeddelande och tillägger: 

”För att inte spara onödigt mycket i systemet, utan låta överskott komma pensionärer och pensionssparare till del, kan en gas nu införas”. 

Förslaget som ligger innebär att en utbetalning tack vare pensionsgasen som tidigast sker den 1 januari 2027.

