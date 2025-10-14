Höjd pension för 300 000 svenskar – kan få 2 000 kronor mer

2026 väntas flexpensionen höjas, även kallad deltidspension. Det innebär att 300 000 svenskar väntas påverkas och vissa kan få ett rejält tillskott.

Den 1 oktober började Arbetsgivarverkets nya avtal, som tidigare tecknats avseende löner och anställningsvillkor inom det statliga avtalsområdet. I förhandlingar med de två fackliga organisationerna OFR/S,P,O och SEKO, har det nu fastslagits vad som kommer gälla nästa år.

Totalt sett är det 300 000 anställda inom det statliga avtalsområdet som berörs av förändringen. De nya avtalen löper fram till och med den 30 september 2027. Men vad innebär detta för dig?

Vad är flexpension? Så påverkas du och din tjänstepension

Flexpension, som även kallas deltidspension, är en kollektivavtalsförmån många svenskar har rätt till. Den består av att arbetsgivaren betalar in extra pengar till din tjänstepension och att du får större möjligheter till att minska arbetstiden i slutet av arbetslivet, rapporterar Avtalat.

”Din arbetsgivare betalar löpande in extra pengar till din tjänstepension ITP från och med att du fyllt 25 år. Om du har tjänstepensionen ITP 1 placeras pengarna i den lösning du har valt för din ITP 1. Om du har ITP 2 går pengarna till din valbara ITPK”, uppger de på hemsidan.

Den första höjningen av premien i flexpensionen sker den 1 januari 2026.

– Det är glädjande att vi har satt igång det här arbetet, det stärker vår kompetensförsörjning, har Arbetsgivarverkets biträdande förhandlingschef, Matilda Nyström Arnek, sagt i ett pressmeddelande.

300 000 svenskar påverkas – när du är född styr

Är du en av de 300 000 svenskar som väntas påverkas av förändringen? Då är den rimliga frågan att ställa sig: hur kommer detta att påverka mig, min plånbok och min pension?

Aftonbladet rapporterar att förändringen kommer ha olika påverkan beroende på när du är född.

Det tar som bekant tid att spara ihop pengar nog för att finansiera en arbetstidsförkortning, en flexibilitet som dyker upp i slutet av arbetslivet tack vare flexpensionen. Det är ett verkligt alternativ för årskullarna födda på 1980-talet eller senare, rapporterar nu tidningen.

De som istället är födda på 1970-talet eller tidigare kommer främst få ett tillskott i tjänstepension snarare än flexibilitet att sluta jobba tidigare.

2 000 kronor mer för denna person

Fackförbunden ST har i sina beräkningar redogjort för att en nyanställd 25-åring som har en ingångslön på 30 000 kronor, och en slutlön på 40 000 kronor, kommer få 2 000 kronor mer i månaden före skatt – livet ut. Det förutsatt att hen jobbar till 67 år och tar flexpension som en påbyggnad av pensionen, återger Aftonbladet.