6 600 kronor mer i pension – om du jobbar tre år längre

Pensionsmyndigheten redogör hur ett år, eller ett par år, extra i arbetslivet kan påverka och utveckla din pension. Och faktum är att det kan rassla till ordentligt.

Att gå i pension är inte för alla. Många svenskar väljer, av olika skäl, att fortsätta jobba ett tag till. Det är inte minst en stor fördel sett till inkomst då det går att kombinera lön med pensionsuttag. Samtidigt bidrar du till att framtidens pension blir bättre då du, så länge du jobbar, fortsätter tjäna in pensionsrätter till den allmänna pensionen. Skulle du istället välja att, som pensionär, leva på lönen och vänta med att ta ut pensionen så blir pensionen desto högre när du väljer att ta ut den i framtiden.

”Alla dina inkomster som du betalat skatt för gör att du har tjänat in till din allmänna pension. Från sommar- och extrajobben, till ditt första riktiga jobb och alla jobb efter det. Föräldraledigheten, om du var sjuk ibland eller mitt emellan jobb, räknas också”, rapporterar Pensionsmyndigheten på hemsidan.

Pensionen ökar om du jobbar ett år extra

Kravet för att du ska ha tjänat in pengar till allmän pension är att inkomsten minst är 24 873 kronor under hela året 2025.

Att lägga något eller några extra år i arbetslivet kan ge tusenlappar mer i pension. Men hur mycket?

Ett års arbete efter att du fyllt 66 år kan ge dig, som har en snittlön och snart börjar ta ut pensionen, mellan 1 500 och 1 800 kronor extra i pension, varje månad – livet ut. Inräknat allmän pension liksom tjänstepension.

6 600 kronor mer i pension – så länge måste du jobba

Enligt myndigheten kan ett tidigarelagt pensionsuttag påverka den totala pensionen så pass att du, vid ett uttag vid 64 års ålder, förlorar 2 900 kronor per månad. Vid 65 års ålder blir motsvarande siffra 1 500 kronor mindre i pension. Detta baserat på en person som har 35 500 kronor i lön, och som får 22 900 kronor i pension – förutsatt att pensionen tas ut vid 66 års ålder.

Från 67 års ålder kan den öka med 1 500 kronor.

Från 68 års ålder kan den öka med 3 100 kronor.

Från 69 års ålder kan den öka med 4 800 kronor.

Därefter redovisar Pensionsmyndigheten att du som har möjligheten att jobba ett par år extra kan höja den totala pensionen med 6 600 kronor – om du jobbar tre år längre, till 70 års ålder.

"Tar man ut den tidigare minskar månadsbeloppet och tar man ut den senare ökar det. Beloppet gäller varje månad livet ut före skatt. I diagrammet ingår allmän pension och tjänstepension", skriver myndigheten på hemsidan.

Pensionsmyndighetens uträkning visar hur mycket den totala pensionen kan öka beroende på hur länge du kan jobba extra efter pensionen. Foto: Skärmavbild Pensionsmyndigheten

Därför kan pensionen öka

De redogör för att anledningen till att pensionen ökar för den som jobbar ett eller ett par år extra är två: